Während die Kürzungen der OPEC-Staaten weitaus höher waren als von den Analysten der HSH Nordbank AG angenommen und sich die Preise in den ersten Monaten in einer recht engen Handelsspanne von 53 bis 55 US-Dollar/Barrel hielten, kam es dagegen zu einer schneller als erwarteten Ausweitung der US-Schieferölförderung. Seit der Ankündigung der Kürzungen Ende November in Wien hätten die US-Förderer 410 Tsd. zusätzliche Barrel/Tag auf den Markt gebracht. Das schnelle Comeback der Fracker dürfte u.a. auf weitere Effizienzfortschritte und unterstützende Fremdkapitalmärkte zurückzuführen sein. Dies, kombiniert mit dem Ausblick der publizitätspflichtigen Ölförderunternehmen, habe die Analysten dazu veranlasst, ihre Prognose für das laufende Jahr nach oben zu korrigieren.



Die Vorhersagen der US-Fracker würden auf ein Wachstum der US-Fördermenge bis zum Jahresende auf 700 Tsd. Barrel/Tag schließen lassen. Die Analysten würden dagegen mit einer Ausweitung der US-Rohölproduktion bis Jahresende um 900 Tsd. Barrel/Tag gegenüber dem Vorjahresschlussniveau rechnen. Die Diskrepanz zwischen den Erwartungen der Analysten und denen der US-Förderer sei u.a. darin begründet, dass die Vorhersagen dieser in der Vergangenheit meist zu konservativ gewesen seien und dazu geneigt hätten, die US-Fördermenge deutlich zu unterschätzen.



Die globale Ölnachfrage habe die Marktteilnehmer im vergangenen Jahr mit einem Wachstum von durchschnittlich 1,6 Mio. Barrel/Tag postiv überrascht. Im vierten Quartal des Jahres habe die Veränderungsrate sogar 1,7 Mio. Barrel/Tag betragen, was insbesondere dem sehr guten konjunkturellen Umfeld geschuldet sei. Da die freundliche Stimmung auch mit in das neue Jahr genommen worden sei und die ersten Daten (z.B. Arbeitsmarktdaten, Unternehmensgewinne sowie Auftragseingänge) dies auch bestätigen würden, würden die Analysten nunmehr ein Wachstum der Weltwirtschaft von 3,4% in 2017 erwarten. Bei einem durchschnittlichen Ölpreis von 53 US-Dollar/Barrel und einem Anstieg des globalen BIP um 3,4% sei mit einem Anstieg der Ölnachfrage in diesem Jahr um 1,5 Mio. Barrel/Tag zu kalkulieren.



Angesichts der Aufwärtsrevision ihrer Ölnachfrageprognose rechnen die Analysten der HSH Nordbank AG im Jahresdurchschnitt 2017 mit einem durchschnittlichen Angebotsdefizit von 250 Tsd. Barrel/Tag und einem Rückgang der OECD Lagerbestände um 400 Tsd. Barrel/Tag. Beide Komponenten sollten in den kommenden Wochen in den Daten sichtbar werden. Da die Kürzungsvereinbarung des Ölkartells im Kern auf eine Normalisierung der überhöhten Lagerbestände abziele, um folglich die Ölmärkte wieder in die Balance zu führen, sehe man gegenwärtig keine Notwendigkeit einer Verlängerung des Abkommens.



Allerdings hätten nicht nur die Marktteilnehmer die Geduld mit dem Abbau der Lagerbestände verloren, sondern auch einige Minister der OPEC-Länder. So habe sich u.a. der saudische Energieminister Al-Falih von einer möglichen Verlängerung über Juni hinaus nicht gänzlich abgeneigt gezeigt. Mit einer Verlängerung des Abkommens würden die am Abkommen beteiligten Staaten "Gefahr" laufen, dass die Preise kurzfristig über 60 US-Dollar/Barrel steigen dürften. Das klinge zwar sehr erfreulich, werde aber vor allem den US-Frackern verstärkt zugute kommen. Weil die Fracking-Industrie schneller auf steigende Preise mit einem Ausbau der Förderkapazitäten reagieren könne, sei diese in der Lage, die Förderung sehr kurzfristig hochzufahren. Daher dürften die Schieferölproduzenten in den USA von einem erneuten Preissprung überproportional profitieren. Eine Verlängerung des Abkommens dürfte sich daher schnell als kontraproduktives Bestreben ("self-defeating endeavour") für die OPEC-Staaten erweisen.



Angesichts des jüngsten Rücksetzers haben die Analysten der HSH Nordbank AG ihre Prognosen für das zweite Quartal angehoben. Denn sie würden glauben, dass der Rückgang vor allem auf der Ungeduld der Anleger mit dem Abbau der Lagerbestände gefußt habe. Ein (mehrwöchiger) starker Rückgang in den Ölreserven dürfte die Preise ebenso schnell wieder nach oben katapultieren, wie diese in den vergangenen Wochen gefallen seien.



Im zweiten Quartal dieses Jahres rechnen die Analysten der HSH Nordbank AG daher mit einem durchschnittlichen Preis bei der Nordseesorte Brent von 56 US-Dollar/Barrel. Jedoch dürfte dieses Niveau - sollte die OPEC sich nicht zu einer Verlängerung des Abkommens im Mai durchringen - im zweiten Halbjahr trotz höherer Nachfrage nicht zu halten sein. Nach den ersten neun Monaten des Jahres sollten die Preise für Brent mit 50 US-Dollar/Barrel unterhalb des gegenwärtigen Preisniveaus von 51,50 US-Dollar/Barrel handeln. Die Jahresendprognose von 47 US-Dollar/ Barrel bleibe von der Aufwärtsrevision für das 2. und das 3. Quartal unberührt. (Ausgabe vom 21.03.2017) (23.03.2017/ac/a/m)







Hamburg (www.aktiencheck.de) - In den vergangenen zwei Wochen sind die Preise für Rohöl gefallen wie ein Stein, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Aktuell notiere die Nordseesorte Brent bei 51,60 US-Dollar/Barrel. Nachdem sich die Preise für den wichtigen Rohstoff infolge der (angekündigten) Angebotsverknappung durch die OPEC bei etwa 55 US-Dollar/Barrel eingependelt hätten, sei der Einbruch der Preise in den vergangenen Tagen aus heiterem Himmel gekommen. Am Markt werde vor allem die Effektivität der Kürzungen infrage gestellt. Allerdings sollte man diesen nicht überbewerten, denn die weitaus größeren als von den Analysten der HSH Nordbank AG erwarteten Produktionseinschnitte dürften sich in Kürze sichtbar in den relevanten Datensätzen widerspiegeln.Nach Ansicht der Analysten sei dies gegenwärtig an den Märkten nicht eingepreist. Deshalb würden sie ihre Ölpreisprognose für das zweite Quartal von 50 auf 56 US-Dollar/Barrel anheben. Die Jahresendprognose bleibe dagegen unverändert. Zudem würden sie ihre Prognose für das Nachfrage- sowie das Produktionswachstum nach oben revidieren. Angesichts des insgesamt stärker erwarteten konjunkturellen Umfelds sollte auch die globale Nachfrage nach Rohöl in diesem Jahr höher ausfallen als bisher von den Analysten angenommen. Des Weiteren erwarten die Analysten der HSH Nordbank AG die US-Produktion zum Jahresende 900 Tsd. Barrel/Tag oberhalb des Vorjahresniveaus.Die Rally der Ölpreise Ende vergangenen Jahres habe vor allem auf der Erwartung gegründet, dass die historische Einigung zwischen elf OPEC- und elf Nicht-OPEC-Staaten, die tägliche Fördermenge um 1,8 Mio. Barrel zu kürzen, zu einer Normalisierung der Lagerbestände führe. Allerdings sei der Start in das Jahr 2017 diesbezüglich wenig erfreulich verlaufen. So seien u.a. in den USA in den ersten Wochen neue Rekordstände bei der Lagerhaltung vermeldet worden. Hinzu komme, dass die Reservezuführungen deutlich über das saisonübliche Maß hinausgegangen seien. Was auf den ersten Blick ein Indiz für die rückläufige Nachfrage sein könnte, sei in Wahrheit der Rekordölproduktion Ende vergangenen Jahres geschuldet, als sich die OPEC-Staaten und Russland mit immer höheren Fördermengen gegenseitig zu übertrumpfen versucht hätten. Dieser Verzerrungseffekt ergebe sich durch die Tatsache, dass das Öl aus dem mittleren Osten bis zu 60 Tage brauche, um in die USA zu gelangen.