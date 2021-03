Auf dem Höhepunkt der Krise, in Q2/2020, sei die weltweite Rohölnachfrage gemäß OPEC im Durchschnitt um 16% auf 82,8 Mio. bbl/Tag (bbl: Barrel) geschrumpft. Dem habe ein Volumenangebot entgegengestanden, das zum Vorjahr um 8% auf 91,5 Mio. bbl/Tag zurückgefahren sei. In Q4 sei es bei einer auf noch 92,0 Mio. bbl/Tag abgebremsten Produktion (-9% vs. Vj.) geblieben, zugleich jedoch habe sich die Nachfrage auf durchschnittlich 93,9 Mio. bbl/Tag (-7% vs. Vj.) erholt.



Die unkonventionelle Rohölproduktion des Permian-Basin stehe für rund 40% der gesamten U.S.-Fördermenge. Im Januar 2021 hätten die im Permian geförderten Volumina um rund 450 Tsd. bbl/Tag bzw. 9,5% unter denen des Vorjahresmonats gelegen (Februar-Daten durch Wetterereignisse verzerrt). Die USA hätten in Q4/2020 ca. 10,9 Mio. bbl/Tag zum weltweiten Crude-Angebot beigetragen, in Q4/2019 seien es noch 12,8 Mio. bbl/Tag gewesen. Saudi-Arabien habe die Märkte im April 2020 mit 11,6 Mio. bbl/Tag "geflutet", bis Juni sei die Drosselung auf 7,5 Mio. bbl/Tag gefolgt. Seit August habe sich die Produktion an der Marke von 9,0 Mio. bbl/Tag orientiert.



Dass die Wiederankurbelung der Produktion mit der Erholungsdynamik der Nachfrage nicht Schritt halte, sei weitgehend Resultat der Mengensteuerung durch Saudi-Arabien. Der Anstieg der Rohölnotierungen, der sich im Februar 2021 beschleunigt habe, beruhe auf der Spekulation auf eine kräftigen Nachfragebelebung in Asien dieses Frühjahr. Eine Verknappung könnte zu Mitte des Jahres auftreten, bezogen auf die Deckung aktuellen Bedarfs werde derlei nicht beobachtet.



Zu Anfang 2021 sei die Produktnachfrage (Benzin, Kerosin, Diesel) noch eingebrochen, doch die Spekulation auf eine Verknappung verfügbarer Volumina treibe die Preise. Ab einer Brent-Notierung von USD 45/bbl sei die Innenfinanzierung der Dividende selbst für Chevron und Total, die von jeder Kappung abgesehen hätten, gewährleistet. Die Analysten würden die Sektor-Einstufung Öl & Gas "positiv" bestätigen. (08.03.2021/ac/a/m)





Hannover (www.aktiencheck.de) - Die massive Abbremsung der Investitionen in die Erschließung neuer Öl-/Gasvorkommen war den multinationalen Konzernen ad-hoc aufgezwungen, und doch - so dokumentieren die entsprechenden Budgetprojektionen - ist die Umkehr nachhaltigen Charakters, so die Analysten der Nord LB.Die Erfahrung des 2020 eingebrochenen Cash-flow und die Verschlechterung der Bilanzen (eine Konsequenz: Rating-Herabstufungen) würden Spielräume zur Expansion schmälern. Gespalten sei "Big Oil" bezüglich der Reaktionen im Hinblick auf Ausschüttungen. Seien diese bei Total und Chevron unangetastet geblieben, so habe Royal Dutch Shell die Dividende auf ein Drittel gekürzt, BP auf halbiertem Niveau festgeschrieben (bei definierter Regelung von Aktienrückkäufen). Eni habe nach Dividendenkappung die Ausschüttung flexibilisiert.