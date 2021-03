Der Kurs des WTI-Öl-Futures sei in den letzten Monaten brutalen Schwankungen unterworfen gewesen und habe letztes Jahr im Mai erstmalig in der Geschichte negativ notiert. Seitdem habe eine noch nie dagewesene Rally eingesetzt und der Kurs sei in der Spitze vor wenigen Tagen bis auf fast 68 Dollar gestiegen. Aktuell konsolidiere der Öl-Future um die 65 Dollar.



Die Gründe für die weiterhin hohe Nachfrage seien einerseits auf das Nachlassen der Pandemie, und damit verbunden eine weltwirtschaftliche Erholung, zurückzuführen. Jüngsten Schätzungen zu Folge solle sich das Weltwirtschaftswachstum in diesem Jahr auf 5,1 Prozent belaufen, es werde erwartet, dass sich die Aktivitäten im zweiten Halbjahr noch einmal verstärken würden.



Andererseits sei es den OPEC+ Staaten gelungen einen überraschenden Konsens bei den Kürzungen der Produktion zu erzielen. Letzte Woche sei bekannt gegeben worden, die Kürzungen bis in den April hinein zu verlängern. Maßgeblich bei den Kürzungen sei Saudi-Arabien, das seine Produktion um eine Million Barrel (159 Liter) im Februar und März zurückfahre und diese Einschränkungen nun auch bis April beibehalten wolle.



Gesunde Konsolidierung auf hohem Niveau. Abwarten sei angesagt, wobei mutige Trader Rücksetzer zum Kaufen nutzen könnten. Technisch sollte sich das Bild erst beim Bruch der 60-Dollar-Marke eintrüben. (12.03.2021/ac/a/m)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Die OPEC hat am Donnerstag bekannt gegeben, dass sie eine weitere Erholung der Ölnachfrage in der zweiten Jahreshälfte 2021 erwartet, so Markus Hechler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".In ihrem Monatsbericht habe die Organisation erdölexportierender Länder mitgeteilt, dass die Nachfrage um 5,9 Millionen Barrel pro Tag steigen werde, was einer Veränderung von Plus 6,5 Prozent gegenüber dem Vormonat entspreche.