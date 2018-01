Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis setzte die Konsolidierung am Donnerstag wie favorisiert fort, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.



Dabei habe sich der Rücklauf des Vortages als bärischer Pullback an den verlassenen Aufwärtstrend dargestellt. Die Zwischenkorrektur dürfte noch ausgedehnt werden, nachdem auch die Unterstützung bei 68,59 USD zeitweise unterschritten worden sei. Abgaben bis in den Bereich der 67,27 USD seien möglich, bevor sich dort wieder die Chance biete, die übergeordnete Rally erneut aufzunehmen und den flacheren mittelfristigen Aufwärtstrend zu bestätigen. Schaffe es Brent vorzeitig über 69,60 USD, werde es direkt bullischer. (19.01.2018/ac/a/m)





Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "GeVestor täglich" unseres Partners GeVestor zu.



Mit der Anmeldung für den Newsletter "Aktien des Tages" stimme ich dem gleichzeitigen Erhalt des "Investors Daily" unseres Partners FID Verlag zu.