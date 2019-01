Paris (www.aktiencheck.de) - Der Ölpreis konnte die Erholung auch am Donnerstag fortsetzen, wie aus der Veröffentlichung "dailyÖL" der BNP Paribas hervorgeht.AusblickDer aufkommende Kaufdruck könnte Brent zunächst weiter bis zur Marke von 57,47 USD führen, bevor dort nochmals mit einem Pullback zu rechnen wäre. Anschließend biete sich oberhalb des gebrochenen Abwärtstrends die Möglichkeit, bis in den Bereich der 60,00 USD zu steigen. Rutsche Brent allerdings unter 54,00 USD zurück, wäre die Rally bereits wieder gefährdet, was Abgaben bis 51,92 USD nach sich ziehen könnte. (04.01.2019/ac/a/m)