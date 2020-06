Die Entwicklung in den Sommermonaten werde weiterhin stark vom Nachrichtenfluss rund um das Virus und seine Auswirkungen getrieben werden. Sollte es gelingen, die Wirtschaft noch breiter zu öffnen, ohne die Kontrolle über das Virus zu verlieren, so würde dies die Wahrscheinlichkeit einer konjunkturellen Erholung im zweiten Halbjahr und in Blickrichtung 2021 untermauern und die Investoren möglicherweise über die aktuell schwachen Daten hinwegsehen lassen. Das gelte auch für die Gewinnaussichten der Unternehmen, die sich in so einem Szenario mittelfristig wieder aufhellen dürften. Letztere hätten sich wenig überraschend ebenfalls stark von der "Coronavirus"-Krise in Mitleidenschaft gezogen gezeigt, was sich ebenfalls in der nun auslaufenden Berichtssaison gezeigt habe. Noch schlechter würden dann die Unternehmensergebnisse für das zweite Quartal ausfallen, wo der Großteil der Einschränkungen zeitlich zu verorten sei. Positiv hervorzuheben sei hingegen, dass sich die Bewertungsniveaus bei breiten europäischen Aktienbenchmarks durch die Krise vergünstigt hätten. Laut Lehrbuch würden niedrige Bewertungslevels zwar beim kurzfristigen Timing wenig Hilfe bieten, dafür dürfe man in solchen Konstellationen aber mittel- und längerfristig auf nennenswerte Aktienmarkterträge hoffen.



Das weitere Öffnen der Wirtschaft und die gleichzeitige Kontrollierbarkeit der Pandemie werde weiterhin ein heikles Unterfangen bleiben. Zwischenzeitlich könnten sich die mittlerweile erholten Aktienmärkte dann auch durch das US-chinesische Säbelrasseln rund um Hongkong und die innenpolitischen Querelen in den USA beeindruckt zeigen. Gleichzeitig dürfe aber auch nicht außer Acht gelassen werden, dass sich viele Maßnahmen in der "Coronavirus"-Krise bislang als wirkungsvoll erwiesen hätten, fieberhaft an Medikamenten geforscht werde und die im historischen Kontext tiefen Bewertungen mittel- und langfristig auch Chancen bieten könnten.



Der VSTOXX Index, welcher die in Optionen auf den EURO STOXX 50® eingepreiste Volatilität messe und als Indikator für die kurzfristig erwartete Schwankungsbreite gelte, sei im Zuge der Erholungstendenzen an den Aktienmärkten zuletzt auf die Stände von Ende Februar zurückgefallen und signalisiere somit eine merkliche Entspannung der Lage. Der Verlauf der Volatilität für längere Laufzeiten sei einem ähnlichen Muster gefolgt, aber in einem deutlich weniger stark ausgeprägten Ausmaß. (03.06.2020/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Erholungsbewegung an den Aktienmärkten setzte sich auch jüngst munter fort, so die Analysten der der Raiffeisen Centrobank.Damit hätten wichtige Indices sogar wieder einen beträchtlichen Teil der scharfen Korrektur in der Coronavirus-Krise gut gemacht. Zu Beginn seien es vor allem die Rettungsmaßnahmen der Regierungen bzw. Notenbanken und die zurückgehenden Neuinfektionsraten gewesen, die die Stimmung ins Positive gedreht hätten. In weiterer Folge hätten aber die vielerorts stattfindenden Öffnungsschritte der Wirtschaft und Fortschritte im Hinblick auf mögliche Medikamente gegen COVID-19 Rückenwind an den Märkten verbreitet.