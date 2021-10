Nichtsdestotrotz würden einige europäische Politiker OVH als Alternative zu den Cloud-Diensten von Amazon, Microsoft und Google sehen. Mit dem Börsengang wolle sich das Unternehmen, das nach T-Systems der zweitgrößte europäische Cloud-Anbieter sei, die finanzielle Fire-Power verschaffen, um den US-Giganten Marktanteile abzujagen.



Noch sei OVH im europäischen Cloud-Markt, der sich von aktuell 30 bis 2028 auf mehr als 120 Milliarden Euro vervierfachen solle, ein Nischen-Player. Sollte es dem Unternehmen gelingen, den Vertrauensvorschuss der Politik in Wachstum umzumünzen, wäre das Potenzial erheblich.



OVH gehört auf die Watchlist, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.10.2021)



Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



OVH SAS mit Sitz in Roubaix (Frankreich) ist ein französischer Telekommunikationsanbieter und Internetdienstleister. Das Unternehmen ist mit mehr als 260.000 Servern in zwanzig Rechenzentren europäischer Marktführer im Hosting-Bereich und nach eigenen Angaben im weltweiten Vergleich auf Platz drei. (15.10.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Frankreichs voraussichtlich größtes IPO in diesem Jahr ist perfekt, so Benjamin Heimlich von "Der Aktionär".Am Freitagmorgen habe OVHcloud sein Börsen-Debüt gefeiert. Die Franzosen seien der zweitgrößte europäische Anbieter von Cloud-Diensten, ein direkter Konkurrent der Telekom-Tochter T-Systems und hätten im Vorfeld des IPO mit einigen Problemen zu kämpfen gehabt.In den ersten 20 Handelsminuten sei die OVH-Aktie kurzzeitig bis auf 17,80 Euro und damit vier Prozent unter den Ausgabepreis abgesackt. Der Kurs habe sich allerdings genauso schnell wieder erholt und stehe aktuell bei 19,49 Euro.Euphorie hemmend dürfte auch die Tatsache gewesen sein, dass am Mittwoch zahlreiche OVH-Dienste ganz oder teilweise ausgefallen seien. Grund sei die Fehlkonfiguration eines Routers während Wartungsarbeiten gewesen, die nach einem Hacker-Angriff hätten durchgeführt werden müssen.