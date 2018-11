Börsenplätze OVB Holding-Aktie:



Der OVB Konzern (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Allfinanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden bei der Existenzsicherung und Altersvorsorge, dem Vermögensaufbau, der Vermögenssicherung sowie beim Vermögensausbau. OVB ist aktuell in 14 Ländern Europas aktiv.



Rund 5.000 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,27 Mio. Kunden.



2016 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,8 Millionen Euro sowie ein EBIT von 16,5 Millionen Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (12.11.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OVB Holding-Aktienanalyse von Analyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse zum Kauf der Aktie des Kölner Finanzdienstleisters OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B).Das im Prime Standard gelistete Unternehmen, das über 3,4 Mio. Privatkunden in 14 europäischen Ländern betreue, habe den Neunmonatsbericht 2018 veröffentlicht und zu einer Telefonkonferenz eingeladen, um Zahlen und Strategie zu erläutern. Die Zahlen hätten wie schon zum Halbjahr leicht über den Analysten-Erwartungen gelegen, vor allem die Region Osteuropa (CEE) habe zu überzeugen gewusst. Zunächst einmal müsse positiv festgehalten werden, dass alle drei Regionen, nämlich Deutschland, Osteuropa und Süd- und Westeuropa im dritten Quartal 2018 gegenüber dem dritten Quartal 2017 von den Vertriebsprovisionen her hätten zulegen können, was es leichter gemacht habe, die höheren regulatorischen Aufwendungen und Aufwendungen aus dem Evolution 2022 Modernisierungsprogramm zu tragen.Schaue man auf Osteuropa, war in jeder Landesgesellschaft außer Tschechien ein Wachstum in den ersten neun Monaten feststellbar. Selbst in Tschechien, das mit höheren regulatorischen Anforderungen zu kämpfen habe, sei Q3 wieder besser ausgefallen als im Vorjahr. So seien in Osteuropa die Vertriebsprovisionen in 9M um fast 4% von 81 Mio. Euro auf knapp 84 Mio. Euro gestiegen und die Kundenbasis per 30. September habe ebenso um knapp 4% auf über 2,3 Mio. Kunden zugelegt. Das gute Wachstum bei Umsätzen und Klienten habe im Übrigen auch in einen Anstieg der EBIT-Marge überführt werden können. Diese habe im ersten und zweiten Quartal in einer Größenordnung von rund 6% bis 7% gelegen und sei nunmehr im dritten Quartal mit 9,9% fast auf ein zweistelliges Niveau gestiegen.Was den Heimatmarkt Deutschland betreffe, so habe man die Kundenzahl und die Beraterzahl per 30. September leicht gegenüber dem Halbjahresergebnis ausbauen können. Auch die Vertriebsprovisionen seien in etwa stabil geblieben, wobei das operative Ergebnis durch verschiedene Aufwendungen im dritten Quartal doch spürbar unter den ersten zwei Quartalen gelegen habe. Die Experten würden hier aber wieder von einem merklichen Anstieg im vierten Quartal ausgehen. Die Region Süd- und Westeuropa habe stabile Umsätze auf Basis der ersten neun Monate ausgewiesen, die weitgehend auf Vorjahresniveau gelegen hätten. Schaue man nur auf das dritte Quartal, ergebe sich ein Zuwachs bei den Vertriebsprovisionen von über 6%, der die Experten positiv stimme für das Geschäft im Schlussquartal.Nachdem die OVB Holding-Aktie in den letzten drei Monaten rund 15% eingebüßt hat, erhöht Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, sein Rating von "hold" auf "buy". Nach der Anhebung der Guidance und nach der höheren EBIT-Prognose für 2018 nehme er das Kursziel von 21,00 auf 22,00 Euro herauf. Dies werde auch gestützt durch die positive Einschätzung des Managements aus dem Conference Call, dass das EBIT im kommenden Jahr 2019 sicher noch zulegen könne. (Analyse vom 09.11.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link