ISIN OVB Holding-Aktie:

DE0006286560



WKN OVB Holding-Aktie: 628656

628656



Ticker-Symbol OVB Holding-Aktie: O4B

O4B



Kurzprofil OVB Holding AG:



Der OVB Konzern (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B) mit Sitz der Holding in Köln ist einer der führenden europäischen Finanzvermittlungskonzerne. Seit Gründung im Jahr 1970 steht die langfristige, themenübergreifende und vor allem kundenorientierte Allfinanzberatung privater Haushalte im Mittelpunkt der OVB Geschäftstätigkeit. OVB kooperiert mit über 100 leistungsstarken Produktgebern und bedient mit wettbewerbsfähigen Produkten die individuellen Bedürfnisse ihrer Kunden bei der Existenzsicherung und Altersvorsorge, dem Vermögensaufbau, der Vermögenssicherung sowie beim Vermögensausbau. OVB ist aktuell in 14 Ländern Europas aktiv.



Rund 5.000 hauptberufliche Finanzvermittler betreuen 3,27 Mio. Kunden.



2016 erwirtschaftete die OVB Holding AG mit ihren Tochtergesellschaften Gesamtvertriebsprovisionen in Höhe von 231,8 Millionen Euro sowie ein EBIT von 16,5 Millionen Euro. Die OVB Holding AG ist seit Juli 2006 an der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (26.03.2018/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OVB Holding-Aktienanalyse von Aktienanalyst Stefan Scharff von SRC Research:Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kölner Finanzdienstleisters OVB Holding AG (ISIN: DE0006286560, WKN: 628656, Ticker-Symbol: O4B).Am vergangenen Freitag, 23. März, habe das Unternehmen seinen Geschäftsbericht für 2017 veröffentlicht. Nach einem guten ersten Quartal, gefolgt von einem schwächeren zweiten und vor allem dritten Quartal, seien die Zahlen des vierten Quartals 2017, mit einem Anstieg des EBITs in allen drei Regionen, nicht nur gegenüber des dritten Quartal, sondern auch im Vergleich zu Q4/2016, wieder um einiges erfreulicher gewesen. Die Gesamtvertriebsprovisionen des Konzerns hätten bei 225 Mio. Euro nur leicht unter dem 232 Mio. Euro im Vorjahr gelegen. Dies bewerte Scharff hinsichtlich des herausfordernden Niedrigzinsumfeldes und einigen regulatorischen Veränderungen in verschiedenen Märkten als Erfolg. Das EBIT der Gruppe in 4Q sei mit 5,5 Mio. Euro um 34% höher als im Vorjahresquartal und doppelt so hoch im Vergleich zum schwachen Q3/2017 EBIT von nur 2,7 Mio. Euro gewesen. Für das Gesamtjahr sei das EBIT mit 16,0 Mio. Euro nur leicht unter dem Vorjahreswert von 16,5 Mio. Euro und im Rahmen der Guidance des Unternehmens gewesen. Die Prognose von Scharff habe bei lediglich 15,4 Mio. Euro gelegen, da er nicht so ein erfolgreiches Schlussquartal erwartet habe.Der größte und wichtigste Anstieg sei mit einem 11% Zuwachs von 25,5 Mio. Euro auf 28,3 Mio. Euro gegenüber Q3 in der CEE Region zu verbuchen gewesen, welches somit fast auf dem Level von 2016 von 28,7 Mio. Euro gelegen habe. Die EBIT-Marge in Q4/2017 sei für die Region CEE bei hohen 11,0% und deutlich über dem Wert von 7,3% in Q4/2016 gewesen. Das Geschäft in Deutschland sei im vierten Quartal ebenfalls erfreulich gewesen und sei im Vergleich zu Q3 von 13,8 Mio. Euro auf 16,2 Mio. Euro gestiegen, während sich die Marge von 10% in Q4/2016 auf 14% in Q4/2017 erhöht habe. Der dritte Markt, die Region Süd- und Westeuropa, habe sich auf dem hohen Niveau von 2016 stabilisiert und die Umsätze seien gegenüber 2016 nur um knapp 2% auf 57 Mio. Euro gesunken. Auf Konzernebene habe sich die Kundenzahl zum 31.12.2017 um 2,4% auf 3,35 Mio. Kunden erhöht.Das Unternehmen habe im Zuge der Veröffentlichung des Geschäftsberichts 2017 auch eine Guidance für das laufende Jahr 2018 gegeben, welche von dem neuen Strategieprogramm "Evolution 2022" und einigen regulatorischen Herausforderungen geprägt sei. Mit dem Evolution 2022 Programm ziele das Unternehmen auf die Schwerpunktthemen Potenzialausschöpfung, Digitalisierung, Modernisierung und Expansion (mind. zwei neue Märkte bis zum Jahr 2022). Das Programm werde kurzfristig die Profitabilität des Unternehmens beeinträchtigen, adressiere jedoch die nötigen Punkte, um in der Zukunft die Profitabilität nachhaltig zu steigern und die gute Wettbewerbsposition des Unternehmens weiter auszubauen.Nach Meinung des Analysten sei die Guidance des Unternehmens vielleicht etwas zu vorsichtig. Er gehe derzeit von einem 2018er EBIT von knapp 14 Mio. Euro und - wie auch das OVB Management - von einer stabilen Dividende von 75 Cent auch für das Geschäftsjahr 2018 aus.Alles in allem bestätigt Stefan Scharff, Aktienanalyst von SRC Research, sein Kursziel von 20 Euro und ebenfalls sein "hold"-Rating für die OVB Holding-Aktie. (Analyse vom 26.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link