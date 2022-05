Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9) ist der operative Zweig der OTRS Gruppe, die weltweit Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Open Source Help Desk Software OTRS Help Desk und der Open Source IT Service Management Software OTRS ITSM anbietet. Zum Unternehmen gehören die fünf internationalen Tochterunternehmen in den USA, Mexiko, den Niederlanden, Malaysia und Hongkong. Die OTRS Softwareprodukte werden zur Verbesserung des Kundenservices und IT Managements von Unternehmen weltweit verwendet. Die OTRS Gruppe ist dabei Eigentümer des Source Codes und Servicedienstleister zugleich, der seine Kunden mit Support, Beratung und kundenspezifische Softwareentwicklung betreut. Die Services umfassen Prozessdesign, Implementierungen, Anpassungen und Anwendungsunterstützung. Zu den Kunden zählen globale Unternehmen wie IBM, Amnesty International, NASA, Siemens, Lufthansa, Commerzbank und Nokia. (17.05.2022/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - OTRS-Aktienanalyse von der Montega AG:Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OTRS AG (ISIN: DE000A0S9R37, WKN: A0S9R3, Ticker-Symbol: TR9) weiterhin zu kaufen.OTRS habe gestern vorläufige Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr 2021 vorgelegt, die umsatz- und ergebnisseitig leicht über den Analysten-Erwartungen gelegen hätten.OTRS habe einen Konzernumsatz von 11,0 Mio. Euro (+13,8% yoy; MONe: 10,7 Mio. Euro) vermeldet. Damit sei die bereits zum H1-Bericht erhöhte Top-Line-Guidance übertroffen worden. Zuletzt habe der Software-Anbieter für 2021 ein Wachstum von +10,0% yoy (zuvor: +5,0% yoy) in Aussicht gestellt. Die wiederkehrenden "as-a-Service-Umsätze" in Höhe von 9,8 Mio. Euro (Vj.: 8,9 Mio. Euro) würden anhaltend für eine hohe Planbarkeit der Zahlungsströme sorgen. Ihr Anteil sei leicht um -2,0 PP auf 89,2% rückläufig gewesen, da die sonstigen Umsätze (+40,3% yoy auf 1,2 Mio. Euro) ein überproportionales Wachstum aufgewiesen hätten. Dabei handle es vor allem um Beratungserlöse, die von 2017 bis 2020 mit -17,3% p.a. rückläufig gewesen seien. Die Trendumkehr fuße insbesondere auf Nachholeffekte, da Consulting-Leistungen in 2020 corona-bedingt verschoben und nun nachgeholt worden seien.Bei OTRS würden die berichteten Ergebniskennziffern nahezu keine aussagekräftigen Rückschlüsse auf die operative Performance ermöglichen. Während der GuV-wirksame Saldo aus der Aktivierung und Abschreibung im direkten Zusammenhang mit aktivierten Eigenleistungen 2020 bei +0,92 Mio. Euro gelegen habe, erwarte der Analyst für 2021 einen Effekt von nur +0,30 Mio. Euro. So würden das berichtete EBIT von 1,7 Mio. Euro (MONe: 1,5 Mio. Euro; Vj.: 1,8 Mio. Euro) sowie die EBIT-Marge (-2,7 PP yoy) einen nicht aussagekräftigen Rückgang zeigen. Die um aktivierte Eigenleistungen bereinigte EBIT-Marge dürfte in 2021 vielmehr um +4,1 PP auf 12,8% erneut deutlich gestiegen sein (2020: 8,7%; 2019: 4,7%). Diese Thematik sollte im Geschäftsbericht am 09. Juni ersichtlich werden. Angesichts der operativen Entwicklung solle die Dividende auf 0,15 Euro in etwa verdoppelt werden (Rendite: 1,2%; Vj.: 0,07 Euro).OTRS habe seinen Wachstumskurs auch in 2021 erfolgreich fortgesetzt. Die um aktivierte Eigenleistungen bereinigte Bottom-Line zeige einen spürbaren Margenanstieg, der sich in 2022 aufgrund verschiedener Investitionen vorerst nicht wiederholen lasse.Sebastian Weidhüner, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem unveränderten Kursziel von 24,00 Euro.(Analyse vom 17.05.2022)