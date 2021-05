Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

52,75 EUR +0,76% (04.05.2021, 16:11)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



OSRAM (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF), mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM werden wir künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, uns fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2020 (per 30. September) weltweit rund 21.000 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von rund 3 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (04.05.2021/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) von "halten" auf "verkaufen" herab.ams (ISIN: AT0000A18XM4, WKN: A118Z8) habe am 03.05. nachbörslich (Barabfindungsangebot im Rahmen des Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrags (kurz: BGAV; 45,54 Euro je Aktie) abgelaufen) eine Delisting-Offerte für die OSRAM-Aktionäre in Höhe von 52,30 (zum Vergleich volumengewichtet Durchschnittskurs der vorangegangenen sechs Monate: 52,02; bisheriges Kursziel des Analysten: 52,00) Euro je OSRAM-Aktie in bar angekündigt. Die Delisting-Offerte, die unter keinen Vollzugsbedingungen stehe, solle vom ca. 21.05.2021 bis ca. 18.06.2021 laufen. Unabhängig vom Ausgang der Delisting-Offerte werde im Anschluss das Delisting der OSRAM-Aktien vollzogen, womit die Börsennotierung der OSRAM-Aktien am regulierten Markt ende. Mit dem Delisting beabsichtige nach Erachten des Analysten das ams-Management das Halten von OSRAM-Aktien unattraktiver zu machen und sich damit der Squeeze-Out-Schwelle (90%) bei OSRAM anzunähern bzw. diese sogar zu erreichen.Wahrscheinlich würden sich zahlreiche Institutionelle von ihren OSRAM-Aktien trennen, weil die OSRAM-Aktie dann diverse Kriterien nicht mehr erfülle. OSRAM-Aktionäre, die ihre OSRAM-Aktien nicht andienen würden, hätten nach wie vor das Anrecht auf die jährliche Ausgleichszahlung (2,24 Euro (netto) bzw. 2,57 Euro (brutto) je Aktie = entspreche Dividende je Aktie), die im Rahmen des BGAV festgelegt worden sei. Zudem könnten Aktionäre darauf spekulieren, dass im Rahmen eines potenziellen Squeeze-Out eine noch höhere Offerte von ams abgegeben werde. Dies sei aber keinesfalls sicher. Die OSRAM-Aktionäre stünden einmal mehr vor der Thematik "Spatz in der Hand" oder "Taube auf dem Dach".In Erwartung eines negativen Gesamtertrags (12 Monate) stuft Sven Diermeier, Analyst von Independent Research, die OSRAM Licht-Aktie von "halten" auf "verkaufen" herab. Das Kursziel werde von 52,00 Euro auf 52,30 Euro erhöht (neu: Höhe der angekündigten Delisting-Offerte (bisher: Ewige Rente)). (Analyse vom 04.05.2021)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:52,70 EUR +1,44% (04.05.2021, 15:55)