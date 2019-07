Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de (22.07.2019/ac/a/d)



Haar (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Typisch, OSRAM! Details zur Übernahme des Lichtkonzerns durch die beiden Private-Equity-Häuser Bain und Carlyle seien jüngst zuerst über eine Nachrichtenagentur zu lesen gewesen und erst später über eine Ad hoc-Mitteilung der Gesellschaft. Die beiden Investoren würden den Aktionären von OSRAM einen Preis von 35 Euro je Aktie anbieten. Das Angebot sei an eine relative hohe Annahmequote von 70% gekoppelt, wobei dies die Aktien im Eigenbestand nicht miteinrechne. Auf Basis der letzten Monate in 2019 möge der Übernahmepreis attraktiv sein. Für etwas längerfristige Aktionäre müsse es indes wie Hohn klingen, dass die Aufkäufer laut OSRAM-Chef Olaf Berlien den "Aktionären eine attraktive Prämie" bieten würden.Die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" sind gespannt, ob der Deal funktioniert oder ob sich hier noch ein Dritter einmischt. Für Hedgefonds-Manager Paul Singer von Elliott wäre der MDAX-Konzern ein gefundenes Fressen. (Analyse vom 22.07.2019)