Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

33,10 EUR -1,34% (05.07.2019, 12:36)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (05.07.2019/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Aktienanalyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Lichttechnik-Herstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF).Die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle hätten nun Details ihres freiwilligen, öffentlichen Übernahmeangebots für die OSRAM-Aktionäre veröffentlicht. Den Angebotspreis (35,00 Euro je OSRAM-Aktie in bar) habe OSRAM bereits selbst am 03.07. veröffentlicht. Dieser liege knapp 17% über dem bis zum 03.07.2019 gültigen Kursziel (30,00 Euro) für die OSRAM-Aktie (Bewertungsmodell: Discounted-Cashflow-Modell), das bereits eine wahrscheinlichkeitsgewichtete Übernahmeprämie von 10% umfasst habe. Die Mindestannahmequote hätten die Finanzinvestoren auf 70% (exklusive der OSRAM-Aktie im Bestand von OSRAM) festgelegt, was letztendlich auf den Abschluss eines Gewinnabführungs- und Beherrschungsvertrages hinauslaufen sollte.Die Finanzinvestoren würden den Kurs des Managements stützen (Wandlung zum Photonikunternehmen). Die Strategie des Managements erachte der Analyst als zielführend, sie werde aber ihre Zeit brauchen, bis sie sich materialisieren werde. Zumal sich das Unternehmen gegenwärtig in der Restrukturierung befinde. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat von OSRAM stünden der Offerte von Bain Capital und Carlyle positiv gegenüber. Der Analyst rate den OSRAM-Aktionären die Offerte von Bain Capital und Carlyle anzunehmen. Sollte die Offerte scheitern, dann drohe der OSRAM-Aktie ein deutlicher Kursrückgang.Das Votum für die OSRAM-Aktie lautet nach wie vor "halten", so Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research. Das Kursziel laute unverändert 35,00 Euro. (Analyse vom 05.07.2019)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:33,11 EUR +1,88% (05.07.2019, 12:22)