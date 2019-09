Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

39,77 EUR +2,76% (27.09.2019, 13:08)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

39,76 EUR +3,11% (27.09.2019, 13:22)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (27.09.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Die Aktienexperten von "Der Aktionär" nehmen die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.OSRAM Licht steige heute deutlich an, nachdem AMS überraschend sein Übernahmeangebot erhöht habe. Der österreichische Halbleiterhersteller habe ursprünglich 38,50 Euro je Aktie geboten, wolle jetzt aber 41,00 Euro bezahlen. Die Mitbieter Advent und Bain stünden unter Druck.Vor zwei Tagen hätten Advent und Bain angekündigt, ein verbindliches Übernahmeangebot für OSRAM abzugeben, das die alte Offerte des österreichischen Halbleiterherstellers AMS deutlich übertreffen solle. Einen konkreten Angebotspreis hätten die Finanzinvestoren allerdings nicht genannt, wie OSRAM am vergangenen Mittwoch mitgeteilt habe.Das Angebot von AMS laufe trotz der Anpassung zum 1. Oktober aus, so eine Sprecherin der BaFin. Das sei deshalb entscheidend, weil die Finanzinvestoren wahrscheinlich bis dahin kein neues Angebot vorlegen dürften. AMS habe damit seine Chancen auf einen Zuschlag massiv verbessert.Einzige Chance für Advent und Bain: Sie müssten die Annahmeschwelle von 70 Prozent leicht ändern, damit sich auch die Annahmefrist verlängern würde. Damit wiederum würde sich auch die Frist der AMS-Offerte nach hinten verschieben und die Investoren so Zeit gewinnen.Wer investiert ist, bleibt das auch, so die Aktienexperten von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.09.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link