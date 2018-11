Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (29.11.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Konzerns OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Am Dienstag sei das Papiers des deutschen Beleuchtungsspezialisten um knapp 20% angesprungen. Der Grund seien Spekulationen über eine Übernahme durch die Private-Equity-Gesellschaft Bain Capital gewesen. Nach wie vor würden die Gerüchte im Markt bleiben, die OSRAM Licht-Aktie lege auch am Donnerstag weiter zu.Durch den Kursabsturz im laufenden Jahr - seit Jahresbeginn hatte sich die OSRAM Licht-Aktie mehr als halbiert - würden allerdings viele Aktionäre weiterhin auf Verlusten sitzen. Diese dürften wenig begeistert von einer Übernahme im Bereich um 40 Euro sein. Andererseits werde Bain aufgrund der anhaltenden Probleme in der Autobranche, die auch OSRAM Licht nach wie vor belasten würden, kaum einen unverhältnismäßig hohen Aufschlag zahlen wollen.Die operative Entwicklung und die langfristigen Perspektiven würden in den kommenden Tagen keine große Rolle spielen. Grundsätzlich mache eine Übernahme durch einen langfristig denkenden Investor jedoch durchaus Sinn für beide Seiten. Trader könnten deshalb auf eine Übernahme zu einem höheren Preis spekulieren, so Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 29.11.2018)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:41,25 EUR +2,15% (29.11.2018, 16:38)