Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

38,97 EUR +1,64% (17.10.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

39,67 EUR -0,45% (18.10.2019, 09:05)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (18.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.AMS denke nach der geplatzten Übernahme des Münchner Lichtkonzerns dem Vernehmen nach über eine neue Offerte nach. Falls der steirische Sensorspezialist einen neuen Anlauf tatsächlich wage, müsse das Gebot je Aktie mindestens bei den 41 Euro aus der gescheiterten Offerte liegen. Beide Unternehmen hätten die Spekulationen nicht kommentieren wollen.Heiße Luft oder stecke doch mehr dahinter? Denkbar wäre, dass AMS die Mindestannahmeschwelle des Angebots senke, an dem die milliardenschwere Übernahme Anfang Oktober gescheitert sei. Inzwischen hätten beide Gesellschaften erste Gespräche über eine mögliche Zusammenarbeit geführt, wie OSRAM Licht-Chef Olaf Berlien selbst bestätigt habe.Der AMS-Aufsichtsrat wolle einen solchen Schritt in seiner Sitzung an diesem Freitag besprechen, habe die Nachrichtenagentur Bloomberg am Donnerstagabend unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. berichtet An der Börse würden greifen Spekulanten den Ball aufgreifen. Die OSRAM Licht-Aktie zucke. Nur hartgesottene Zocker könnten mit einer kleinen Position und engem Stopp aufspringen, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 18.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: