Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,74 EUR -3,87% (22.03.2019, 17:04)



Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,73 EUR -3,53% (22.03.2019, 17:13)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (22.03.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.OSRAM Licht leide unter der Absatzschwäche bei den wichtigsten Abnehmern aus der Automobil- und der Smartphone-Industrie. Der Vorstand sende pessimistische Signale für das laufende Geschäftsjahr. Die Aktie befinde sich seit Monaten auf Talfahrt. Beflügelt von Übernahmespekulationen sei der Kurs dabei aber immer wieder angesprungen, um im Anschluss erneut zurückzufallen. Möglicherweise komme schon bald wieder Bewegung in die Aktie.OSRAM habe bereits im Januar die Prognose für das bis Ende September laufende Geschäftsjahr unter den Vorbehalt gestellt, dass sich die Nachfrage im Laufe des Jahres wieder belebe. Für Konzernchef Olaf Berlien habe sich die Lage zuletzt nicht wirklich gebessert: "Wenn man sich die Situation vieler Kunden und die verbreitete Konjunkturerwartung anschaut, dann ist das Erreichen unserer Jahresziele jüngst noch anspruchsvoller geworden", werde der Firmenchef zitiert.Für das laufende Geschäftsjahr 2018/19 habe der Lichtkonzern bereits eine zurückhaltende Prognose abgegeben. So dürfte die bereinigte operative Marge weiter sinken: von 14,7 Prozent auf 12,0 bis 14,0 Prozent. Der Umsatz solle dabei stabil bleiben oder nur moderat wachsen.Besonders ärgerlich: Die wirtschaftliche Abkühlung treffe den Konzern im laufenden Umbau. Um die Abhängigkeit von der Automobil- und der Smartphone-Industrie zu reduzieren, solle der Fokus auf das Photonikgeschäft gelegt werden. Möglicherweise müsse das Sparprogramm verschärft werden.Lege man aber die übliche Übernahmeprämie von 20 Prozent zugrunde, dann müsste ein Übernahmeangebot klar über 40 Euro liegen. Unterstelle man der Gesellschaft einen erfolgreichen Abschluss der laufenden Transformationsphase und eine Belebung der Umsätze samt einer nachhaltigen Steigerung der Margen, dann könnte sogar eine Fünf vor dem Komma stehen.Laut Vorstand Berlien werde OSRAM ein Angebot nur dann unterstützen, "wenn es im Interesse des Unternehmens, seiner Aktionäre, Mitarbeiter und weiterer Stakeholder wie Geschäftspartner und Kunden ist".Die Uhr ticke und die nächsten Wasserstandsmeldungen in Sachen Übernahme dürften nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen - und damit möglicherweise auch der nächste Kurssprung. Angesichts der unsicheren Prognose sollten nur risikobewusste Anleger mit einer kleinen Position einen Fuß in die (Übernahme)-Tür stellen, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zu der OSRAM Licht-Aktie. Ein enger Stopp sei wichtig, da eine Absage von Bain Capital und Carlyle Group zu einem weiteren Rücksetzer führen könnte. (Analyse vom 22.03.2019)