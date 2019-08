Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (20.08.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Die Finanzinvestoren Bain Capital und Carlyle würden dem Vernehmen nach eine Erhöhung ihres Angebots für den deutschen Lichtkonzern erwägen, sollte der österreichische Chipkonzern AMS formal ein Gebot vorlegen. Damit könnte der Übernahmepoker in die nächste Runde gehen: Die beiden Finanzinvestoren würden aktuell 35 Euro je OSRAM Licht-Aktie bieten. AMS wolle 38,50 Euro zahlen. Allerdings verhindere derzeit eine Stillhaltevereinbarung mit OSRAM Licht, dass die Österreicher ihr Angebot offiziell vorlegen könnten.Der Münchner Konzern habe zwar bereits mitgeteilt, eine Aufhebung des Stillhalteabkommens zu prüfen. Doch die Uhr ticke. Denn AMS müsse die eigene Offerte noch vor dem 5. September den OSRAM Licht-Aktionären unterbreiten, um das Risiko möglicher Aktionärsklagen zu senken. Bis dahin laufe das Angebot der US-Finanzinvestoren. Und vor dem Start eines offiziellen Angebots durch die Österreicher müsse die deutsche Börsenaufsicht Bafin die Angebotsunterlagen prüfen. Dafür habe sie in der Regel bis zu zehn Werktage Zeit.Es werde spannend im Kampf um OSRAM Licht. Es seien allerdings noch viele Fragen offen. Offizielle Stellungnahmen zur aktuellen Entwicklung gebe es bisher noch keine. Das dürfte sich bald ändern. Anleger, die noch OSRAM Licht-Aktien im Depot hätten, sollten vorerst an ihren Stücken festhalten. Für eine Spekulation auf weitere Nachbesserungen oder höhere Angebote lägen noch zu viele Unsicherheiten auf dem Poker-Tisch, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2019)