Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 26.200 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 3,8 Milliarden Euro aus fortgeführten Aktivitäten. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (01.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des weltweit führenden Lichtherstellers OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Doch kein Bieterwettkampf? Die zur Übernahme bislang mitbietenden Finanzinvestoren Advent (als Ersatz für Carlyle) und Bain Capital wollten ihr Angebot nicht mehr weiter erhöhen. Das neu formierte Investoren-Duo verzichte laut Informationen der "Börsen-Zeitung" am Dienstag auf Maßnahmen gegen das von AMS von 38,50 auf 41 Euro je Aktie erhöhte Übernahmeangebot. Unmittelbar vor Ablauf der Angebotsfrist heute um Mitternacht habe der steirische Sensor-Hersteller seine Offerte am Freitag aufgestockt, was einen Gesamtkaufpreis von über 3,9 Mrd. Euro bedeuten würde. Bain und der neue Kooperationspartner Advent hätten ihrerseits zuvor angekündigt, das frühere AMS-Angebot deutlich überbieten zu wollen, hätten allerdings bislang keinen neuen Preis genannt. Das frühere Angebot von 35 Euro je Aktie, das Bain zusammen mit dem Finanzinvestor Carlyle unterbreitet habe, sei mittlerweile von AMS übertrumpft.Nun benötige AMS noch viele Aktionäre, die der Offerte des österreichischen Unternehmens zustimmen würden. Wenn nicht die Eigentümer von mindestens 62,5% der OSRAM Licht-Aktien zustimmen würden, sei die Übernahme gescheitert. Noch sei die Übernahme des Münchner Beleuchtungsspezialisten also nicht in trockenen Tüchern.Die IG Metall und der OSRAM Licht-Betriebsrat würden eine Übernahme durch AMS ablehnen, weil sie eine Zerschlagung des über 110 Jahre alten Traditionsunternehmens befürchten würden Auch im OSRAM Licht-Vorstand und im Aufsichtsrat gebe es Bedenken, ob AMS die Übernahme überhaupt finanziell und organisatorisch stemmen könne.Das AMS-Angebot von 41 Euro je OSRAM Licht-Aktie werde als attraktiv betrachtet, könnte aber an der Mindestannahmeschwelle scheitern. Das niedrigere Angebot der US-Finanzinvestoren sei als zu niedrig abgelehnt worden, eine Aufstockung sei ungewiss. Die ganze Übernahme könnte also noch scheitern. Wer auf die letzten Cents oder mögliche Enttäuschungen verzichten möchte, verkaufe seine OSRAM Licht-Aktien auf dem aktuellen Niveau, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: