Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

35,96 EUR -0,50% (21.03.2019, 16:22)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (21.03.2019/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht: Anleger sind in der Warteschleife - AktienanalyseBereits im November 2018 machten Übernahmespekulationen um OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) die Runde, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Nachrichtenagentur Bloomberg habe gemeldet, der Finanzinvestor Bain Capital prüfe ein Angebot für den Lichttechnik-Anbieter. Ein OSRAM-Sprecher habe sich zu dem Bericht nicht äußern wollen. Analysten hätten jedoch einen Deal für möglich gehalten, zumal der Kurs der MDAX-Aktie in den Monaten zuvor empfindlich unter Druck gekommen sei. Aufgrund einer enttäuschenden Geschäftsentwicklung im Geschäftsbereich Opto Semiconductors habe der Titel 2018 mehr als die Hälfte seines Werts verloren. Verhaltenen Aussagen von OSRAM-CEO Olaf Berlien hätten den Abwärtstrend noch verschärft: "Langfristig sind unsere Aussichten unverändert intakt, auch wenn wir in nächster Zeit bei Opto Semiconductors aufgrund von Markteinflüssen mit einer Eintrübung rechnen. Kurzfristig ist die Sichtbarkeit der Marktentwicklung eingeschränkt." Es habe bis Anfang Februar gedauert, bis die Übernahmespekulationen erneut hochgekocht seien.Erneut habe Bloomberg berichtet, dass sich der Finanzinvestor Bain Capital mit Carlyle zusammengeschlossen habe, um ein gemeinsames Angebot zu erwägen. Dieses Mal habe das Unternehmen "vertiefte Gespräche" mit den Beteiligungsfirmen bestätigt. Demnach würden die Interessenten "einen gemeinsamen Erwerb von bis zu 100 Prozent" der OSRAM Licht-Aktien erwägen. Ob ein Verkauf zustande komme, sei aber offen. Angeblich würden die Finanzinvestoren gerade die Bücher des Übernahmeziels ("Due Diligence") prüfen, um spätestens bis Ende März zu einer Entscheidung zu gelangen. So gesehen ist der Zeithorizont für Spekulanten überschaubar, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 11/2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:35,91 EUR -0,80% (21.03.2019, 16:09)