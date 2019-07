Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2018 (per 30. September) weltweit rund 27.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (05.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichttechnik-Spezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Das Papier des Münchener Konzerns sei nach Bekanntwerden des Übernahmeangebots von Bain Capital und The Carlyle Group sprunghaft gestiegen, hbe innerhalb weniger Stunden um rund 20% an Wert gewonnen und damit erwartungsgemäß schnell das Niveau der Offerte erreicht. Jetzt habe sich OSRAM Licht offiziell zum Übernahmeangebot geäußert und am Donnerstag nach Börsenschluss eine entsprechende Mitteilung versandt. Vorstand und Aufsichtsrat hätten nach sorgfältiger Prüfung im besten Unternehmensinteresse sowie im Interesse der Aktionäre und weiterer Stakeholder von OSRAM entschieden, dieses Angebot zu unterstützen, habe es darin geheißen.Die Einlassung der OSRAM-Vorstände und -Aufsichtsräte komme nicht überraschend. Schließlich hätten die beteiligten Parteien lang genug mögliche Szenarien durchgesprochen.Die Übernahme dürfte nun Gestalt annehmen. Anleger, die die Übernahmekarte bei OSRAM nach Empfehlung des "Aktionärs" gespielt hätten, sollten den jüngsten Kursprung nutzen, um einen großen Teil ihrer Gewinne zu realisieren. Mit dem Rest der Position könne das Angebot mit einem engen Stopp ausgereizt werden. Im besten Fall winke hier noch ein Aufschlag, z.B. wenn Bain und Carlyle auf die Übernahme von 100% der Anteile drängen sollten, so Leon Müller, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 05.07.2019)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:32,50 EUR +0,78% (04.07.2019, 17:35)