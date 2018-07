Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

35,96 EUR +1,55% (19.07.2018, 17:35)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.osram.de. (19.07.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktie: Zwei Profitwarnungen in Folg sorgen für Vertrauensverlust bei den Börsianern - AktienanalyseZu den größten Verlierern an der Börse gehört die OSRAM Licht-Aktie (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF), so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Gegenüber dem Anfang Januar bei 79,58 Euro markierten Rekordhoch hätten die Papiere in der Spitze beinahe 60 Prozent verloren. Grund für den Vertrauensverlust der Börsianer: Der Lichtspezialist habe in den vergangenen Monaten gleich zwei Mal die Prognosen gesenkt.Der steigende Anteil der Geschäfte mit der Automobilindustrie führe auch zu einer größeren Abhängigkeit, dem sich das Unternehmen aktuell nur schwer entziehen könne. Dabei würden auch die internationalen Handelskonflikte eine Rolle spielen. Hinzu seien Projektverschiebungen bei Kunden aus der Mobilfunkbranche und Gewächshausbeleuchtung sowie Projektverzögerungen im Smartphonegeschäft gekommen. Daher solle der Gewinn 2018 mit 1,00 bis 1,20 Euro je Aktie nur noch rund die Hälfte des bisher anvisierten Überschusses betragen.Investoren hätten OSRAM für die Gewinnwarnung drastisch abgestraft. Mehr als 20 Prozent habe die Aktie an dem Tag verloren, auf zeitweise 32,50 Euro. Ein Lichtblick: Analysten hätten zwar reihenweise ihre Kursziele gekappt. Allerdings würden die meisten Experten den MDAX-Titel weiterhin mit "kaufen" einstufen. (Ausgabe 28/2018)Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie:Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:35,87 EUR +1,41% (19.07.2018, 17:20)