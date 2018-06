Tradegate-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

34,31 EUR +2,11% (29.06.2018, 16:09)



Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

32,90 EUR (28.06.2018)



ISIN OSRAM Licht-Aktie:

DE000LED4000



WKN OSRAM Licht-Aktie:

LED400



Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSR



Nasdaq OTC Ticker-Symbol OSRAM Licht-Aktie:

OSAGF



Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.OSRAM.de. (29.06.2018/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Stuttgart (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von Investmentanalyst Stefan Maichl von der LBBW:Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie des Lichttechnik-Spezialisten Osram Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF).Wenngleich die jüngste Nachrichtenlage aus der Automobilindustrie (Umsatzanteil OSRAM ca. 50%) das Risikoprofil erhöht habe, komme die heutige Gewinnwarnung überraschend. Denn erst Ende April sei die Jahresprognose gesenkt worden. Der Analyst habe damals gedacht, dass das Management einen ausreichenden Risikopuffer integriert habe, um einen erneuten Vertrauensverlust zu vermeiden.Nun sei der Ausblick für das GJ 2017/18 weiter auf ein organisches Umsatzwachstum von +1-3% (+3-5%) gesenkt worden. Der Analyst kalkuliere nun mit +1,2% (bisher: +4%). Für das GJ 2018/19 senke wir unsere Prognose auf +5% (+8%). Beim adj. EBITDA sei die Guidance aufgrund negativer Volumeneffekte auf 570 bis 600 Mio. EUR (640 Mio. EUR) gefallen. Der Analyst schätze nun 568 Mio. EUR (647 Mio. EUR) und für das GJ 2018/19 657 Mio. EUR (760 Mio. EUR). In die auf 1,00-1,20 (1,90-2,10 EUR) angepasste EPS-Prognose seien bereits in Q2 angedeutete Einmalkosten in Höhe von ca. 70 Mio. EUR oder ca. 0,50 EUR je Aktie für Restrukturierungsmaßnahmen hauptsächlich in Deutschland integriert. Die vergleichbare EPS-Schätzung falle auf 1,03 EUR (1,71 EUR). Für 2018/19 passe der Analyst seine Prognose auf 2,43 EUR (3,07 EUR) an.Begründet werde die Zielanpassung mit einer erhöhten Planungsunsicherheit (WLPT, Zölle, Daimler Gewinnwarnung) im Automobilgeschäft für Q4 (Großkunde VW habe temporäre Kapazitätsreduktion aufgrund WLPT avisiert). Der Analyst habe aus WLPT mit einem in Q3 kompensierenden Vorzieheffekt und Kompensationen außerhalb Europas geplant. OSRAM berichte aber von einem volatilen Q3-Orderbild. Überraschend seien Q3 negativ beeinflussende, kundeninduzierte Projektverschiebungen in den Sektoren Mobil-Telefone und Horticulture ins GJ 2018/19.Stefan Maichl, Investmentanalyst der LBBW, empfiehlt die OSRAM Licht-Aktie für langfristig orientierte Investoren weiter zum Kauf. Investmentrisiken: Automobilkonjunktur. (Analyse vom 28.06.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: