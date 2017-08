XETRA-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

München (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse der Bank Vontobel Europe AG:Mit Partnerschaften, Beteiligungen und Übernahmen will OSRAM Licht (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) weiter auf Wachstum setzen, so die Bank Vontobel Europe AG in einer aktuellen Veröffentlichung.Vorstandschef Olaf Berlien sei überzeugt: "Nur durch eine Kombination aus großen Märkten wie die LED-Beleuchtung von Häusern und Nischenmärkten wie LED- und Laserlicht für Autos hat OSRAM die Chance, sich an der Weltspitze zu behaupten."Auch Siemens-Chef, Joe Kaeser, habe kurz vor der Hauptversammlung die Strategie der ehemaligen Konzerntochter gelobt und betont: "Ich glaube, das Kind ist erwachsen geworden." Doch der Spin-off der Tochter habe anfangs unter keinem guten Stern gestanden. Dem Bau eines milliardenschweren LED-Chipwerkes im malaysischen Kulim hätten im Jahr 2015 die Aktionäre kritisch entgegengestanden und die Aktie mit Kursverlusten abgestraft. OSRAM habe auf einen Schlag ein Drittel seines Börsenwertes verloren. Mittlerweile seien die Kurseinbrüche wieder ausgebügelt und Aktionäre, die seit dem Börsengang 2013 OSRAM-Papiere in ihrem Depot hätten, könnten sich über ein derzeitiges Kursplus von knapp 200 Prozent freuen.Für weitere Kurssprünge könnte die geplante Kooperation mit Continental sorgen. Vor etwa zwei Wochen sei bekannt geworden, dass die beiden Unternehmen über ein Gemeinschaftsunternehmen für Lichttechnik gesprochen hätten. Wie die "Wirtschaftswoche" unter Berufung auf "Branchen-Insider" berichte, solle OSRAM hierbei Teile seines Geschäftes mit Automobilbeleuchtung einbringen und Continental die elektronische Steuerung. Ziel des Gemeinschaftsunternehmen solle sein, intelligente und digitale Lichtlösungen für die Autoindustrie zu entwickeln.Vergangene Woche habe das Unternehmen seine Geschäftszahlen für das abgelaufene Quartal präsentiert. Besonders erfreulich sei hierbei gewesen, dass der Umsatz auf knapp 1,1 Milliarden Euro gewachsen sei. Grund hierfür könnte eine erhöhte Nachfrage aus dem Automobilbereich sowie nach LED-Halbleitern gewesen sein. Auch das EBITDA habe auf 173 Millionen Euro zulegen können, was einem Zuwachs von etwa 1,8 Prozent YoY entspreche. Das EBIT hingegen habe um 3 Millionen Euro abgenommen (-2,5 Prozent YoY) und einen Wert von 117 Millionen Euro ausgewiesen. Das Unternehmen selbst sehe die Aussichten für das vierte Geschäftsquartal als positiv und gehe von einem Umsatzwachstum von 7 bis 9 Prozent aus. Die EBITA-Marge solle zwischen 16,5 und 17,5 Prozent liegen.Aktuell notiere die OSRAM-Aktie bei EUR 70,00 (Stand 01.08.2017). Analysten von Bloomberg würden das 12-Monats-Kursziel für OSRAM auf EUR 71,16 setzen. Elf Analysten würden die Aktie auf "buy", sieben auf "hold" und vier auf "sell" setzen. Da der weitere Kursverlauf der Aktie von einer Vielzahl konzernpolitischen, branchenspezifischen und ökonomischen Faktoren abhängig sei, sollten Anleger das Risiko bei ihren Investmententscheidungen berücksichtigen. Entwicklungen können jederzeit anders verlaufen, als Anleger es erwarten, wodurch Verluste entstehen können, so die Bank Vontobel Europe AG.Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: