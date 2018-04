Xetra-Aktienkurs OSRAM Licht-Aktie:

Kurzprofil OSRAM Licht AG:



Die OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, Nasdaq OTC-Symbol: OSAGF) mit Hauptsitz in München, ist ein weltweit führendes Hightech-Unternehmen mit einer über 110-jährigen Geschichte. Die überwiegend halbleiterbasierten Produkte ermöglichen verschiedenste Anwendungen von Virtual Reality bis hin zum autonomen Fahren sowie von Smartphones bis zu vernetzten intelligenten Beleuchtungslösungen in Gebäuden und Städten. OSRAM nutzt die unendlichen Möglichkeiten von Licht, um das Leben von Menschen und Gesellschaften zu verbessern. Mit Innovationen von OSRAM wird man künftig nicht nur besser sehen, sondern auch besser kommunizieren, sich fortbewegen, arbeiten und leben.



OSRAM beschäftigte Ende des Geschäftsjahres 2017 (per 30. September) weltweit rund 26.400 Mitarbeiter und erzielte in diesem Geschäftsjahr einen Umsatz von über 4,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen ist an den Börsen in Frankfurt am Main und München notiert. Weitere Informationen finden Sie im Internet unter www.OSRAM.de. (25.04.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - OSRAM Licht-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl, Aktienexperte des Anlgegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Lichtspezialisten OSRAM Licht AG (ISIN: DE000LED4000, WKN: LED400, Ticker-Symbol: OSR, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: OSAGF) unter die Lupe.Das Wertpapier verliere heute rund 10% an Wert. Die Ursache: Das Wertpapier habe seine Jahresprognose zusammengestrichen. Insbesondere Währungseffekte würden Umsatz und Gewinn belasten. Investoren sollten trotz des empfindlichen Rücksetzers jedoch nicht in Panik verfallen.Die Senkung der Gewinnprognose sei ein Schock. An den langfristig starken Aussichten habe sich jedoch nichts geändert. Commerzbank habe zwar die Gewinnprognosen für 2017/18 und 2018/19 reduziert. Das Kurspotenzial rechtfertige aber nach wie vor eine Kaufempfehlung. Sein Kursziel laute 71,00 Euro. Noch optimistischer sei Jefferies. Die "buy"-Empfehlung sei mit einem Kursziel von 100,00 Euro bestätigt.Osram biete mit der Transformation zum Hightech-Konzern eine spannende Wachstumsstory, so Völkl. Es sei zu erwarten gewesen, dass es im aktuellen Geschäftsjahr noch Probleme gebe. Das Ausmaß der Gewinnwarnung komme aber überraschend und könnte vorerst belasten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze OSRAM Licht-Aktie: