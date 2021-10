Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze ORBIS-Aktie:



XETRA-Aktienkurs ORBIS-Aktie:

7,75 EUR -1,90% (29.10.2021, 11:30)



ISIN ORBIS-Aktie:

DE0005228779



WKN ORBIS-Aktie:

522877



Ticker-Symbol ORBIS-Aktie:

OBS



Kurzprofil ORBIS AG:



ORBIS (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) ist ein international tätiges Beratungsunternehmen, das auf die Branchen Industrie, Automotive, Konsumgüter und Handel ausgerichtet ist. Die Kernkompetenzen liegen in der Beratung von kundenorientierten Unternehmensprozessen (Costumer Relationship Management - CRM), unternehmensinternen Prozessen (Enterprise Resource Planning - ERP und Product Lifestyle Management - PLM) und von lieferantenorientierten Unternehmensprozessen (Supply Chain Management - SCM). Dabei verfolgt ORBIS einen durchgängigen Berateransatz von der strategischen und prozessorientierten Beratung über Technologieberatung und Systemintegration bis hin zur Multimediaberatung. Besondere Branchenkompetenz hat das Unternehmen in der Industrie und im Konsumgütersektor. (29.10.2021/ac/a/nw)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ORBIS-Aktienanalyse von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) von "kaufen" auf "halten" herab.Die ORBIS AG sei auch im ersten Halbjahr 2021 auf Wachstumskurs geblieben. Dabei beeinflusse die Corona-Pandemie die Wirtschaftsentwicklung weiterhin negativ. Für die Digitalisierungsbemühungen der Unternehmen bedeute dies jedoch einen weiteren Schub. Dies habe ORBIS denn auch wieder ein Umsatz- und Ergebnisplus ermöglicht.Bei Unternehmen, die stark von der Pandemie betroffen seien, könnte es zu Projektverschiebungen oder Verzögerungen beim Abschluss neuer Projekte kommen. Aber auch die wachsenden Probleme in den Lieferketten, die immer mehr Firmen vor Herausforderungen stellen würden, könnten sich negativ auf die weitere Geschäftsentwicklung auswirken. Langfristig sollte sich bei ORBIS aber der Trend zur Digitalisierung unverändert positiv in den Zahlen niederschlagen. Entsprechend sähen die Analysten der GBC AG hier weiterhin Wachstumspotenzial.Dauerthema bleibe ebenfalls die in den kommenden Jahren unverändert anstehende Umstellung auf SAP HANA, die Wachstumsimpulse eröffne. Ferner halte das ORBIS-Management weiterhin Ausschau nach geeigneten Übernahmekandidaten. Die Gesellschaft verfüge über ausreichend finanzielle Mittel, um auf diesem Gebiet aktiv zu bleiben. Nach Abschluss des Pflichtangebots halte die HÖRMANN-Gruppe nun einen Anteil von gut 34,7 Prozent an der ORBIS AG. Angesichts der noch bestehenden Call-Option für weitere knapp 15,4 Prozent erscheine langfristig auch eine Komplettübernahme denkbar.Daher empfiehlt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, auf dem derzeitigen Kursniveau, die ORBIS-Aktie zu halten. (Analyse vom 29.10.2021)