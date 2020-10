Börsenplätze ORBIS-Aktie:



Kurzprofil ORBIS AG:



Die ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) blickt bereits auf eine über 25-jährige erfolgreiche Marktpräsenz zurück. Im Jahr 1986 erfolgte die Gründung der ORBIS Gesellschaft für Organisation, Beratung und Innovatives Systemengineering mbH als Spin-off der Hochschule für Technik und Wirtschaft in Saarbrücken. Schon damals setzte das Unternehmen auf eine Zusammenarbeit mit SAP. Nach zehn Jahren traf ORBIS die Entscheidung für eine Ansiedlung auf der grünen Wiese. 1996 wurde der Bau eines Büro- und Beratungszentrums auf den Saarterrassen, dem heutigen Unternehmenssitz, realisiert. Vier Jahre später, im Jahr 2000, gelang der Firma der Gang an die Börse. Seit 2003 fungiert ORBIS auch als Microsoft Business Solutions-Partner. Mittlerweile blickt die Gesellschaft auf mehr als 1.400 erfolgreich realisierte Kundenprojekte zurück.



Dem Kunden bietet ORBIS ein umfassendes Angebotsspektrum. Dieses reicht von der IT-Strategie und Systemauswahl über die Optimierung der Geschäftsprozesse bis hin zur Systemintegration und -implementierung. Von großem Vorteil ist dabei, dass der Konzern auf die Lösungen der beiden Marktführer Microsoft und SAP zurückgreifen kann. Zu den Kernkompetenzen zählen das klassische Enterprise Resource Planning (ERP), Supply Chain Management (SCM), Logistik (EWM/LES), Manufacturing Execution Systeme (MES), Variantenmanagement, Customer Relationship Management (CRM), Business Analytics (BI, EPM, Data Warehousing) und Product Lifecycle Management (PLM).



Beim Rollout der ERP-Lösungen und Prozesse unterstützt der saarländische Softwarespezialist internationale Konzerne sowie mittelständische Unternehmen. Daneben bietet er eigene Lösungen für MES, BI, Produktkostenkalkulation und Variantenmanagement sowie zahlreiche Add-Ons auf Basis von SAP. Eigene Branchenlösungen auf der Plattform von Microsoft Dynamics CRM runden das Angebotsportfolio ab. (01.10.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - ORBIS-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Renner von GSC Research:Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Business Consulting-Unternehmens ORBIS AG (ISIN: DE0005228779, WKN: 522877, Ticker-Symbol: OBS) weiterhin mit "kaufen" ein.Nachdem die ORBIS AG im vergangenen Geschäftsjahr eine kräftige Umsatzausweitung erreicht habe, sei spätestens nach der Übernahme der Data One GmbH auch im laufenden Jahr mit einem deutlichen Erlöszuwachs zu rechnen gewesen, zumal sich das Marktumfeld weiter positiv dargestellt habe. Das Auftreten der COVID-19-Pandemie beeinflusse jedoch auch die Geschäftsentwicklung bei der ORBIS AG negativ.Hier rechne Renner jedoch nur vorübergehend mit einer Eintrübung der Geschäftschancen. Vor allem bei Kunden, die selbst massiv von der Corona-Krise betroffen seien, erwarte der Analyst Projektverschiebungen oder auch Zurückhaltung beim Abschluss neuer Projekte. Spätestens auf mittlere Sicht gehe er jedoch von einer deutlichen Beschleunigung beim Trend zur Digitalisierung aus. Die jetzige Krise habe hier Vorschub geleistet. Dabei hätten viele Unternehmen festgestellt, dass sie die Transformation vorantreiben müssten, um den Markterfordernissen gerecht zu werden. Hierbei sehe Renner ORBIS hervorragend positioniert, um von diesem Megatrend zu profitieren.Positiv werte Renner auch das Engagement des neuen Ankeraktionärs, der Hörmann Gruppe. ORBIS sei die Hörmann Gruppe bereits seit vielen Jahren als Kunde bekannt gewesen. Im Februar sei die Zusammenarbeit im Rahmen einer strategischen Partnerschaft und einer engen finanziellen Verflechtung über eine rund 28-prozentige Beteiligung vertieft worden.Zum Halbjahresende 2020 habe ORBIS einen Bestand an liquiden Mitteln von 21,5 Mio. Euro ausgewiesen. Daneben halte die Gesellschaft noch knapp 300.000 eigene Aktien mit einem Gegenwert von fast 1,8 Mio. Euro. Auch wenn der Analyst in diesem Jahr mit einem Ergebnisrückgang rechne, sehe er mittelfristig eine Fortsetzung des Wachstumstrends und beurteile die weiteren Aussichten für die ORBIS AG dementsprechend nach wie vor als positiv.Angesichts der nur geringfügigen Anpassungen seiner Schätzungen bestätigt Thorsten Renner, Aktienanalyst von GSC Research, sein Kursziel für die ORBIS-Aktie mit 8,00 Euro. Auf dieser Basis empfehle er weiterhin, die Anteilsscheine des Saarbrücker Unternehmens zu "kaufen". (Analyse vom 01.10.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link