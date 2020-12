Börsenplätze ORBCOMM-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs ORBCOMM-Aktie:

6,35 EUR +15,45% (17.12.2020, 12:57)



NASDAQ-Aktienkurs ORBCOMM-Aktie:

6,70 USD -3,32% (16.12.2020)



ISIN ORBCOMM-Aktie:

US68555P1003



WKN ORBCOMM-Aktie:

A0LCUG



Ticker-Symbol ORBCOMM-Aktie Deutschland:

O9M



NASDAQ-Symbol ORBCOMM-Aktie:

ORBC



Kurzprofil ORBCOMM Inc.:



ORBCOMM Inc. (ISIN: US68555P1003, WKN: A0LCUG, Ticker-Symbol: O9M, NASDAQ-Symbol: ORBC) ist ein Anbieter von Internet of Things (IoT)-Lösungen, einschließlich Netzwerkverbindungen, Geräten, Geräteverwaltung und Web-Reporting-Anwendungen. Die IoT-Produkte und -Dienstleistungen des Unternehmens sind darauf ausgelegt, die Sicherheit einer Reihe von Anlagen zu verfolgen, zu überwachen und zu verwalten, wie z.B. Anhänger, Lastwagen, Eisenbahnwaggons, Seecontainer, Generatoren, Flüssigkeitstanks, Seeschiffe, diesel- oder elektrisch betriebene Generatoren (Aggregate), Öl- und Gasbrunnen, Pipeline-Überwachungsgeräte, Bewässerungssteuerungssysteme und Verbrauchszähler in den Branchen Transport und Lieferkette, Schwermaschinen, Anlagenüberwachung, Schifffahrt und Regierung.



Darüber hinaus bietet sie Datendienste des Automatic Identification System (AIS) zur Unterstützung der Schiffsnavigation und zur Verwaltung der Sicherheit im Seeverkehr für Regierungs- und Gewerbekunden auf der ganzen Welt. Sie erbringt ihre Dienste über verschiedene Netzwerkplattformen, darunter auch über ihre eigene Konstellation von erdnahen Orbit-(LEO)-Satelliten. (17.12.2020/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - ORBCOMM-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie von ORBCOMM Inc. (ISIN: US68555P1003, WKN: A0LCUG, Ticker-Symbol: O9M, NASDAQ-Symbol: ORBC) unter die Lupe.Die ORBCOMM-Aktie setze ihren Aufwärtstrend fort. Seit dem Corona-Tief habe sich das Papier bereits mehr als verfünffacht. Kein Wunder, denn operativ laufe es bei ORBCOMM wie am Schnürchen. Vor wenigen Tagen sei ein weiterer lukrativer Deal verkündet worden.Laut Unternehmensangaben habe ORBCOMM den Zuschlag für einen Auftrag der U.S. Army im Volumen von 45,6 Millionen Dollar erhalten. ORBCOMM werde im Rahmen dieses mehrjährigen Vertrags der Behörde Mobilfunk-, Satelliten- und Dual-Mode-Geräte bereitstellen, um das Tracking in der Logistik sowie Ortung und Überwachung von Waren und Vermögenswerten zu ermöglichen.Die NGT-Technologie von ORBCOMM werde an interessanten Objekten der Behörde angebracht, um unterschiedliche Datenmengen zu erfassen und zu übertragen, die gespeichert und verarbeitet würden.ORBCOMM biete zahlreiche Hard- und Softwareprodukte sowie Dienste im Bereich Internet of Things (IoT) und Machine to Machine (M2M) an, mit dem Ziel diverse Objekte aus verschiedensten Industriezweigen zu überwachen und zu steuern. Unter anderem stelle ORBCOMM seinen Kunden Modems, Webapplikationen und verschiedene Datendienste zur Verfügung.Seit der Empfehlung des "Aktionär" vor rund einem Monat hätten die Anteilscheine von ORBCOMM bereits rund 30 Prozent zugelegt."Der Aktionär" sieht das Ende der Fahnenstange noch lange nicht erreicht, und empfiehlt Investierten, ihre Gewinne laufen zu lassen, so Emil Jusifov. (Analyse vom 17.12.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link