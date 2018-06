Da Russland im Vorfeld des OPEC-Treffens sogar eine Ausweitung der Quoten im Ausmaß von rund 1,5 Mio. FpT in Aussicht gestellt habe, sei es in einer ersten Preisreaktion am Freitag zu einem Ölpreisanstieg gekommen. Das sei aber wohl auch darauf zurückzuführen, dass viele Marktteilnehmer und selbst OPEC-Länder wie Irak, Iran oder auch das Nicht-OPEC-Land Oman angesichts der bei vielen Ländern nicht vorhandenen Reservekapazitäten eine effektive Förderausweitung von deutlich unter 1 Mio. FpT. erwarten würden. Dem wiederum hätten Saudi Arabien und Russland nun am Wochenende entgegnet, in dem sie nochmals betont hätten, sehr wohl mit zusätzlichen Ölmengen von rund 1 Mio. FpT zu rechnen.



Aus Sicht der Analysten seien die Zweifel vieler Marktteilnehmer berechtigt. Zwar plane Russland nun, seine Förderung um rund 200 Tsd. FpT auszuweiten, Saudi Arabien beabsichtige ebenfalls seine tägliche Produktion um mehrere hunderttausend Fass hochzufahren. Daneben gebe es zum einen aber nur mehr eine Handvoll Länder, die überhaupt über Reservekapazitäten verfügen würden (u.a. Irak, Kuwait, Vereinigte Arabische Emirate), zum anderen würden diese vom Ausmaß her kaum ins Gewicht fallen.



Aktuell sei der Ölmarkt unterversorgt. Die nun beschlossenen zusätzlichen Ölmengen sowie eine im zweiten Halbjahr höhere Ölproduktion in den USA und Kanada (in etwa um 700 bis 800 Tsd. FpT höher als noch in der ersten Jahreshälfte) lägen bestenfalls geringfügig über dem für das zweite Halbjahr erwarteten Anstieg der globalen Ölnachfrage (H2 18 vs. H1 18: +1,1-1,3 Mio. FpT). Somit sollte sich der globale Abbau der Rohöllagerbestände in diesem Zeitraum - wenn auch weniger ausgeprägt - fortsetzen.



Letztendlich ergebe sich für die Analysten aktuell kein Bedarf, ihre Ölpreisprognosen für Brent zu ändern. Bis Jahresende würden die Analysten größtenteils mit einer Seitwärtsbewegung beim Ölpreis rechnen. Auf der einen Seite würden sie den Ölmarkt weiterhin unterversorgt sehen, auf der anderen Seite dürften die höheren Fördermengen der einzelnen OPEC-Staaten (allen voran Saudi Arabien) aber auch jener von Russland in den Fokus rücken. (25.06.2018/ac/a/m)





Wien (www.aktiencheck.de) - Die Mitgliedsstaaten der OPEC sowie zehn weitere Nicht-OPEC-Produzentenländer (zusammen "OPEC+" genannt) haben sich beim 174. Treffen vergangenes Wochenende in Wien darauf verständigt, ihre Ölfördermenge wieder mit den Ende 2016 vereinbarten Förderzielen in Einklang zu bringen, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Damals sei eine Förderkürzung im Ausmaß von rund 1,2 Mio. Fass pro Tag (FpT) beschlossen worden. Zuletzt habe die OPEC in erster Linie aufgrund eines deutlichen Förderrückgangs in Venezuela, aber auch aufgrund einer geringeren Ölproduktion in Angola und Algerien in etwa rund 2 Mio. FpT weniger gefördert als das noch im September 2016 (dieser Monat diene als Referenzlevel für die damals beschlossene Förderkürzung) der Fall gewesen sei. Darüber hinaus könnten aufgrund der Ankündigung erneuter US-Sanktionen gegen den Iran ab Ende viertes Quartal/Anfang erstes Quartal 2019 die iranischen Exportmengen von Rohöl im Ausmaß von 400 bis 600 Tsd. Fass pro Tag zurückgehen.