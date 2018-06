Allerdings gelte es abzuwarten, ob es das Kartell tatsächlich schaffen könne, die Fördermenge derart kräftig auszuweiten. Denn unabhängig von der Ankündigung seien die unmittelbar frei verfügbaren Kapazitäten der Mitgliedsländer beschränkt. Die Analysten würden schätzen, dass die unmittelbar frei verfügbaren Kapazitäten Saudi-Arabien und Russland derzeit bei etwa 600 Tsd. Barrel/Tag lägen. Die von Kuwait, den V.A.E sowie Irak dürften etwa 300 Tsd. Barrel/Tag betragen. Die gesamten freien (und nachhaltigen) Produktionskapazitäten lägen dagegen deutlich höher. Diese dürften für die Kern-OPEC-Staaten und Russland bei etwa 4 Mio. Barrel/Tag liegen und könnten nach etwa drei bis vier Monaten zur Verfügung stehen.



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nachdem sich die OPEC-Länder bereits am Freitag (22.06.) auf ihrer 174-ordentlichen Sitzung auf eine Ausweitung der Ölfördermenge verständigen konnten, folgte einen Tag später die Einigung zwischen den OPEC- & Nicht-OPEC-Ländern (OPEC+), darunter Russland und Oman, so die Analysten der HSH Nordbank AG.Die im Anschluss an das OPEC+ Treffen stattgefundene Pressekonferenz habe etwas mehr Klarheit hinsichtlich des weiteren Vorgehens durch die am Förderabkommen beteiligten Staaten schaffen können. Nachdem die am Vortag nur von den OPEC-Ländern gehaltene Pressekonferenz zahlreiche Fragen offen gelassen habe.Die beiden wichtigsten Länder, Saudi-Arabien und Russland, hätten sich auf eine Ausweitung der Fördermenge ab dem 1. Juli um 1 Mio. Barrel/Tag (effektiv) geeinigt. Dies sei eine signifikant höhere Ausweitung (ca. + 200 Tsd. Barrel/Tag) als der Pressekonferenz vom Freitag zu entnehmen gewesen sei.Die Ausweitung der Fördermenge um 1 Mio. Barrel/Tag solle dadurch erreicht werden, dass alle am Abkommen beteiligten Länder im Kollektiv wieder auf eine Umsetzung der Förderkürzungen von 100% zurückkehren würden. Derzeit würden die Länder deutlich weniger produzieren, als ihnen das Förderabkommen erlauben würde bzw. deutlich mehr kürzen als sie müssten.Die Ausweitung der Ölproduktion solle weiterhin graduell erfolgen. Nach Angaben des saudischen Energieministers, habe das Königreich bereits im Mai auf Wunsch wichtiger Verbraucherstaaten die Exporte um "einige Hunderttausend Barrel" erhöht. Aus Russland sei laut Energieminister Alexander Nowak mit einer Angebotsausweitung um etwa 200 Tsd. Barrel/Tag erst nach Juli zu rechnen.Möglicherweise sei politische Rhetorik der Grund für die Divergenz in den Ankündigungen auf der Pressekonferenz am Freitag und Samstag. Vor allem Saudi-Arabien, das in den vergangenen Monaten den "Schulterschluss" mit den USA gesucht habe, dürfte darauf gedrungen haben, eine effektive Ausweitung um 1 Mio. Barrel/Tag anzustreben.