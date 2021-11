Hannover (www.aktiencheck.de) - Der Ölmarkt erlebte letzte Woche mal wieder eine wilde Berg- und Talfahrt, so die Analysten der Nord LB.Historisch betrachtet, habe die OPEC+ quasi noch nie aufgelaufene Quoten aus Übererfüllung nachgeholt und die Freigabe aus der SDR sei nicht so einfach, auch für einen Präsidenten nicht. Entsprechend sei es mit dem Ölpreis dann wieder nach oben gegangen, auf 83,44 USD/b. Die Frage sei nun, wie es weitergehe und vieles deute auf einen anhaltend hohen Preis hin. Da sei einmal die weltweite Energieknappheit, insbesondere beim Gas. Der Vertreter Saudi-Arabiens schätze den daraus folgenden zusätzlichen Ölbedarf auf 500k b/d - das liege über den von Experten geschätzten 400k. BP sehe in seinem Quartalsbericht die Weltölnachfrage bereits wieder bei 100 Mio. b/d. Damit hätte sie das Vorkrisenniveau viel früher erreicht, als bisher angenommen. Sicher würden Risiken aus der Pandemieentwicklung bleiben, auf die sich die OPEC+ immer wieder berufe.Aktuell würden die Lockerungen aber im Großen und Ganzen voranschreiten und offenbar hätten Menschen und Wirtschaft ein aufgestautes Bedürfnis nach Mobilität. Das würden z.B. Daten aus der Luftfahrt zeigen. Interessant sei auch, dass Pfizer offenbar ein Medikament entwickelt habe, dass den Krankheitsverlauf wesentlich beherrschbarer mache. An den Börsen habe das zu Erleichterung geführt, insbesondere bei Aktien aus dem Luftfahrt- und Freizeitbereich. Das dürfte die Ölnachfrage weiter anheizen, jedenfalls bis die Nachholeffekte auslaufen würden. Entgegen der Auffassung der OPEC+ könnte es also mehr Spielraum für eine Förderungsausweitung geben. Mit einem Ölpreis deutlich über 80 USD/b könne man also durchaus rechnen - es sei denn, Corona, Inflation oder das Wirtschaftswachstum weltweit würden doch noch einen Strich durch die Rechnung machen. (08.11.2021/ac/a/m)