Hannover (www.aktiencheck.de) - Eine Schwankungsbreite und Änderungsintensität der Rohöl-Preisprognosen, wie sie im laufenden Quartal zu beobachten ist, liegt schon lange zurück, so die Analysten der Nord LB.Im Rahmen des starken Wachstums der US-Schieferölproduktion und der gekürzten globalen Nachfragewachstumsaussichten in 2019, welche bei den jetzigen OPEC+ Produktionsprofilen einen merklichen Angebotsüberschuss und entsprechenden Preisdruck indizieren würden, hänge die Prognose der Analysten jedoch maßgeblich von der Steuerungswilligkeit der OPEC+ ab. Genau diese Steuerungswilligkeit habe nun der de-facto OPEC-Leader Saudi Arabien mit der Ankündigung signalisiert, im Dezember täglich rund 500.000 Barrel weniger zu fördern, als noch im November. Zudem habe die OPEC+ am Wochenende über die formelle Wiedereinführung verschärfter Produktionskürzungen beraten. Nach positiven Kommentaren einiger Mitglieder, würden die Analysten einen entsprechenden Beschluss zur erneuten Kürzung der Förderprofile beim nächsten Treffen am 7. Dezember als wahrscheinlich erachten.Da an den Rohölmärkten wie auch an den Aktienmärkten insbesondere Erwartungen gehandelt würden, hätten die Produktionssignale Saudi Arabiens und der OPEC+ indes am Spot-Markt für eine leichte Gegenbewegung der Preise gesorgt. Ein grundsätzliches Ende der kurzfristigen Preisabschläge lasse sich hieraus jedoch aufgrund der weiterhin hohen Förderleistungen nicht ableiten. Ab Dezember würden die Analysten aber seitens der OPEC Unterstützung hinsichtlich einer Stabilisierung der Preise oberhalb der USD 70/BL Brent erwarten. (12.11.2018/ac/a/m)