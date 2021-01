Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Gestern konnte während des virtuellen Treffens der OPEC keine Einigung erzielt werden, so Markus Hechler vom Anlegermagazin "Der Aktionär".



In einer ungewöhnlichen Entscheidung sei nach einer dreistündigen Debatte beschlossen worden, die Fortsetzung des Meetings auf heute Dienstag 14:30 zu verlegen. Nur Russland und Kasachstan hätten für eine Erhöhung der Produktion gestimmt, die anderen OPEC-Staaten hätten dafür plädiert, die Produktion bestenfalls stabil zu halten. Der Crude Öl Future habe gestern wieder knapp an der 50 Dollar Marke gekratzt und sei dann aber wieder abverkauft worden und habe fast auf dem Tagestief geschlossen.



Nach wie vor werde gewarnt, dass die OPEC trotz eines allgemein optimistischen Marktumfeldes vorsichtig sein müsse, da die Nachfrage nach dem schwarzen Gold weiterhin fragil und das COVID Virus noch nicht unter Kontrolle sei. Die Mitgliedsstaaten der OPEC würden bereits seit Januar 2017 die Produktion drosseln, um der Situation Herr zu werden. Die Kürzungen hätten Mitte 2020 einen Rekordwert erreicht. (05.01.2021/ac/a/m)



