Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd. und einem Mitarbeiterstand von rund 24.100 im Jahr 2015 ist die OMV Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. In Upstream fokussiert OMV die Aktivitäten auf drei Kernregionen - CEE (Rumänien, Österreich), Nordsee sowie Mittlerer Osten und Afrika - und auf ausgewählte Entwicklungsregionen. 2015 lag die Tagesproduktion bei rund 303 kboe/d.



Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio. Tonnen und mit Ende 2015 über rund 3.800 Tankstellen in 11 Ländern inklusive Türkei. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2015 hat die OMV in etwa 110 TWh Gas verkauft. (05.04.2018/ac/a/a)







Wien (www.aktiencheck.de) - OMV erwirbt 20%-igen Anteil an Konzession für zwei Offshore-Ölfeldern in Abu Dhabi - AktiennewsOMV (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF) und Abu Dhabi National Oil Company (ADNOC) haben sich geeinigt, dass OMV einen 20-prozentigen Anteil an der Konzession für die Offshore-Ölfelder Satah Al Razboot (mit den Nebenfeldern Bin Nasher und Al Bateel) und Umm Lulu sowie die dazugehörige Infrastruktur zu einem Kaufpreis von USD 1,5 Milliarden erwirbt, so OMV AG in einer aktuellen Ad hoc-Mitteilung.Die Unterzeichnung der Transaktionsdokumente wird Ende April 2018 erwartet.Börsenplätze OMV-Aktie:49,25 EUR +1,92% (05.04.2018, 19:16)Wiener Börse OMV-Aktie:49,48 EUR +4,83% (05.04.2018, 17:33)