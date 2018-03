XETRA-Aktienkurs OMV-Aktie:

Mit einem Konzernumsatz von EUR 23 Mrd. und einem Mitarbeiterstand von rund 24.100 im Jahr 2015 ist die OMV Aktiengesellschaft (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF) eines der größten börsennotierten Industrieunternehmen Österreichs. In Upstream fokussiert OMV die Aktivitäten auf drei Kernregionen - CEE (Rumänien, Österreich), Nordsee sowie Mittlerer Osten und Afrika - und auf ausgewählte Entwicklungsregionen. 2015 lag die Tagesproduktion bei rund 303 kboe/d.



Im Bereich Downstream verfügt die OMV über eine jährliche Raffineriekapazität von 17,8 Mio. Tonnen und mit Ende 2015 über rund 3.800 Tankstellen in 11 Ländern inklusive Türkei. Die OMV betreibt ein Gaspipelinenetz in Österreich und Gasspeicher in Österreich und Deutschland. 2015 hat die OMV in etwa 110 TWh Gas verkauft. (02.03.2018/ac/a/a)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - OMV-Aktienanalyse von Achim Wittmann, Investmentanalyst von der LBBW:Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der OMV AG (ISIN: AT0000743059, WKN: 874341, Ticker-Symbol: OMV, NASDAQ OTC-Symbol: OMVJF) von "halten" auf "kaufen" hoch.Im vierten Quartal 2017 habe OMV sein bereinigtes operatives Ergebnis von 412 Mio. EUR auf 688 Mio. EUR gesteigert. Damit habe die vom Unternehmen erhobene Konsensschätzung (674 Mio. EUR) leicht übertroffen werden können. Für das Gesamtjahr weise der Konzern ein bereinigtes operatives Ergebnis von 3,0 Mrd. EUR (+93%) aus. Zurückzuführen sei der Ergebnissprung im Wesentlichen auf ein deutlich verbessertes Upstream-Ergebnis (1,2 Mrd. EUR ggü. 40 Mio. EUR im VJ). Dieses habe von höheren Produktionsmengen aus Libyen und Norwegen sowie gestiegenen Öl- und Gaspreisen profitiert. Darüber hinaus hätten die Produktionskosten weiter gesenkt werden können. Insgesamt habe OMV im vergangenen Jahr täglich 348 Tsd. Barrel Öläquivalente (+12%) gefördert.Der Ergebnisbeitrag des Downstreamgeschäftes sei um 16% auf 1,8 Mrd. EUR gestiegen. Geringere Absatzmengen bei den Raffinerieprodukten infolge des Verkaufs der OMV Petrol Ofisi in Q2/17 hätten durch höhere Erdgasverkaufsmengen, gestiegene Raffinerie- und Petrochemiemargen sowie ein insgesamt gutes Retail-Geschäft mehr als kompensiert werden können. Das bereinigte Nettoergebnis sei im vergangenen Jahr um 63% auf 1,6 Mrd. EUR gestiegen.Auf Basis der guten Ertragsentwicklung sei der operative Cash Flow in 2017 von 2,9 Mrd. EUR auf 3,3 Mrd. EUR gestiegen. Nach Mittelabflüssen aus der Investitionstätigkeit sowie den Dividendenzahlungen sei ein freier Cash Flow in Höhe von 1,0 Mrd. EUR verblieben. Der Nettoverschuldungsgrad sei von 21% auf 14% reduziert worden.Achim Wittmann, Investmentanalyst der LBBW, stuft die OMV-Aktie von "halten" auf "kaufen" herauf. Das Kursziel werde bei 56 EUR belassen. (Analyse vom 02.03.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze OMV-Aktie: