Kurzprofil OHB SE:



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



Zwei Unternehmensbereiche bedienen die internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Die 37-jährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Know-how sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Raumfahrt- und Hightech-Industrie.



Die Gesamtleistung des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2017 auf 860 ‎Millionen Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition von MT Aerospace AG im Jahr 2005, Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, CGS S.p.A. im Jahr 2009 (heute OHB Italia), Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und OHB Sweden AB im Jahr 2011 gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit weltweit rund 2.400 ‎Mitarbeiter.‎ (15.04.2019/ac/a/nw)



Zusammen mit dem israelischen Raumfahrtunternehmen IAI wäre OHB fast die erste Landung einer privat entwickelten und finanzierten Sonde auf dem Mond geglückt. Minuten vor der Landung sei "Beresheet" aber abgestürzt. Es sei jedoch bereits eine zweite Sonde angekündigt worden, mit der ein neuer Versuch gewagt werden solle, eine Mondlandung zu bewerkstelligen.Das deutsche Luft- und Raumfahrtunternehmen sei in vielen zukunftsträchtigen Bereichen aktiv und das auch mit Erfolg. Dies hätten die zuletzt veröffentlichten Geschäftszahlen für das Jahr 2018 bestätigt. Auch der Ausblick für das kommende Fiskaljahr sei gut gewesen und habe sogar leicht die Analystenerwartungen übertroffen. Ein hoher Auftragsbestand und ein angemessenes KGV von 19 würden für den Titel sprechen.