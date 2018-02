Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) mit Hauptsitz in Bremen ist der erste börsennotierte Raumfahrt- und Technologiekonzern Deutschlands.



Zwei Unternehmensbereiche bedienen die internationalen Kunden mit anspruchsvollen Lösungen und Systemen. Die über 30-jährige Erfahrung im Bereich der Hochtechnologie sowie die Bündelung von Raumfahrt- und Telematik-Know-how sorgen für eine herausragende Positionierung des Konzerns als eine der bedeutenden unabhängigen Kräfte in der europäischen Luft- und Raumfahrtbranche.



Die Gesamtleistung des Konzerns belief sich im abgeschlossenen Geschäftsjahr 2014 auf 770 ‎Millionen Euro, der Umsatz betrug 728 Millionen Euro. Seit dem Börsengang im Jahr 2001 und der ‎Einbeziehung des Segmentes Raumfahrt in den OHB-Konzern im Jahr 2002 hat sich die ‎Gesamtleistung auch durch die Akquisition der MT Aerospace AG im Jahr 2005, der Kayser-Threde ‎GmbH (zum 01.09.2014 mit der OHB System AG verschmolzen) im Jahr 2007, der CGS S.p.A. im Jahr 2009, der Antwerp Space N.V. im Jahr 2010 und der OHB Sweden AB im Jahr 2011 von 15,0 Millionen ‎Euro (2001) auf rund 770 Millionen Euro gesteigert. Die OHB SE beschäftigt derzeit gut 2.000 ‎Mitarbeiter.‎ (15.02.2018/ac/a/nw)



Haar (www.aktiencheck.de) - OHB-Aktienanalyse von "Vorstandswoche.de":Laut den Aktienexperten von "Vorstandswoche.de" ist die Aktie der OHB SE (ISIN: DE0005936124, WKN: 593612, Ticker-Symbol: OHB, NASDAQ OTC-Symbol: OHBTF) bei erneuten Rückschlägen weiter kaufenswert."2017 war für OHB ein sehr erfolgreiches Jahr", habe Firmenchef Marco R. Fuchs bei dem Besuch der Experten auf dem Capital Market Day in Bremen gesagt. Der Raumfahrt- und Technologiekonzern habe im vergangenen Jahr einen Ordereingang von sage und schreibe 1,3 Mrd. Euro erzielt. Das sei der höchste Auftragseingang in der Geschichte des Unternehmens. Im Jahr 2017 habe OHB beispielsweise den Auftrag über 8 weitere Satelliten für das europäische Navigationssystem Galileo von der ESA erhalten.Das Unternehmen sei bereits Hauptauftragnehmer für den Bau von bisher 22 Satelliten. Von insgesamt 34 Satelliten seien bereits 18 im Weltraum. Weitere vier seien in der Testphase und zwölf in der Entwicklung. Die Bremer hätten sich bei diesem Projekt gegen namhafte Wettbewerber erfolgreich durchgesetzt. Zudem habe OHB für die nationale Heinrich Hertz-Satellitenmission einen Vertrag über 310 Mio. Euro mit dem DLR-Raumfahrtmanagement unterschrieben. Neben dem wissenschaftlich-technischen Missionsanteil im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie (BMWi) werde auf diesem Telekommunikationssatelliten der Heinrich Hertz-Mission im Wege einer Kooperation mit dem Bundesministerium der Verteidigung (BMVg) eine operationelle Kommunikationsnutzlast der Bundeswehr mitgeführt.MT Aerospace, eine Tochtergesellschaft von OHB, habe im Jahr 2017 einen Vertrag über die Entwicklung wesentlicher Tank- und Struktur-Bauteile für die neue europäische Trägerrakete Ariane 6 abgeschlossen. Der Auftrag beinhalte alle erforderlichen Entwicklungsarbeiten im Bereich "Tanks und Strukturen" bis zum geplanten Erstflug der Rakete im Jahr 2020 sowie den Aufbau der Produktionskapazitäten für bis zu zwölf Raketen pro Jahr. Das Volumen hierfür betrage 170 Mio. Euro.Highlight im Orderbuch des Jahres 2017 sei allerdings ein Vertrag für die Realisierung eines Satellitensystems zur weltweiten elektro-optischen Aufklärung. Das Auftragsvolumen liege bei 400 Mio. Euro. "Das ist eines unserer bedeutendsten Neuakquisitionen der letzten Jahre", so Fuchs. "Wir sind sehr stolz darauf, dass die Bundesrepublik Deutschland uns das Vertrauen geschenkt hat, nach SAR-Lupe und SARah ein weiteres satellitengestütztes Aufklärungssystem zu liefern". Weitere Großaufträge dürften in diesem Jahr folgen. "Wir sind zuversichtlich, in den nächsten Jahren weiter deutlich zu wachsen", so der CEO. Die Nachfrage werde nicht weniger werden. Themen wie die Erdbeobachtung, die weitere Erforschung des Weltraums und die bemannte Raumfahrt seien Trends, von denen die Bremer in der Zukunft weiter würden profitieren wollen.Für das Jahr 2017 habe Fuchs eine Gesamtleistung von 800 Mio. Euro in Aussicht gestellt. Das EBITDA sollte sich auf 60 Mio. Euro belaufen und das EBIT auf 44 Mio. Euro. "Wir gehen davon aus, dass wir diese Ziele erreicht haben", so Fuchs. Für das Jahr 2018 stelle der Firmenchef ein kräftiges Wachstum bei der Leistung in Aussicht. Erwartet werde ein Plus von 25% auf rund 1 Mrd. Euro. Das Wachstum sei sehr stark. Etwas moderater falle der Zuwachs beim Ertrag aus. Das EBITDA solle sich auf 65 Mio. Euro nur leicht verbessern und das EBIT moderat um 3 Mio. Euro auf 47 Mio. Euro wachsen. Auf den ersten Blick etwas enttäuschend.2016 habe das Unternehmen einen starken operativen Cashflow von mehr als 70 Mio. Euro erzielt. Dieses Niveau sei nicht in jedem Jahr darstellbar. Nach neun Monaten des Jahres 2017 sei der operative Cashflow noch deutlich negativ gewesen. Er sollte aber in Q4 noch ins Positive gedreht haben. 2018 und 2019 werde der Cashflow aber zunächst negativ ausfallen. Auch perspektivisch werde der Cashflow jeweils stark schwanken. Das hänge jedoch mit den großen Projekten zusammen, für die entsprechend Vorleistungen anfallen würden, die erst deutlich später abgerechnet würden. Das sehe nicht schön aus, sei aber nach Meinung der Experten für das Unternehmen kein größeres Problem.Vorstandswoche-Altfavorit OHB habe sich in den letzten zwölf Monaten sehr gut entwickelt. Die Aktie habe sich in der Spitze mehr als verdoppelt. Das Rekordhoch der Aktie habe jüngst ein Niveau von mehr als 48 Euro erreicht. Mit dem Ausblick für 2018 und der Margenthematik sowie der allgemeinen Korrektur an den Märkten, sei auch das OHB-Papier unter Druck gekommen. Aktuell handle die Aktie bei 38 Euro. Das entspreche einem KGV für 2018 von etwa 22. Für ein solides Unternehmen mit dem Fokus Raumfahrt sei das alles andere als teuer.Anleger sollten weiter investiert bleiben, die OHB-Aktie ist bei erneuten Rückschlägen weiter kaufenswert, so die Aktienexperten von "Vorstandswoche.de". (Analyse vom 15.02.2018)