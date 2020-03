Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (03.03.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Das ausgew. EBITDA im GJ19 habe 8% unter der Prognose gelegen, sei jedoch durch Restrukturierungen und Sondereffekte belastet worden (insg. CHF 25 Mio. nicht in den Analysten- und den Konsensschätzungen enthalten). Das ber. EBITDA verfehle die Analysten-Schätzung und den Konsens um 1 bis 2%. Der ber. Konzerngewinn aus fortgeführten Aktivitäten sei aufgrund des niedrigeren Finanzergebnisses 8% unter der Prognose geblieben. Der Umsatz in Q4/2019 habe die Erwartungen um 2% verfehlt, der Auftragseingang sei 1% unter der Analysten-Prognose und 5% unter dem Konsens geblieben. Das ber. EBITDA in Q4 habe 6% unter den Erwartungen (Marge von 14,5%, VTe: 15,1%) gelegen.Der Umsatz von Surface Solutions sei zum Vorquartal unverändert geblieben (ungünstige Wechselkursentwicklung, geringere Nachfrage im Automobilsektor). Die ber. Marge habe mit 17,9% das höchste Niveau des GJ19 erreicht, sei jedoch unter den Erwartungen geblieben.Der Umsatz von Manmade sei zum Vorquartal unverändert geblieben (Auftragsplus J/J von 4%), doch die Marge werde (wie erwartet) weiter durch den Mix belastet.Die Ergebnisse des GJ19 seien ggü. dem Rekord-GJ18 nahezu unverändert, würden aber nicht voll die Erwartungen erfüllen. Die Prognose für das GJ20 (ohne Coronavirus) laute auf Umsätze und Auftragseingänge von CHF 2,5 bis 2,6 Mrd. und eine ber. EBITDA-Marge von15 bis 15,5% (ohne weitere 25 bis 35 Mio. Restr.-Kosten). Die Nachfrage bei Manmade solle sich bei gleichen Margen behaupten, Surface Sol erwarte eine Margenverbesserung. Das mittelfr. Margenziel der Gruppe liege bei 16 bis 18%, was weitgehend den Erwartungen entspreche. Für das GJ20 zeichne sich ein Übergangsjahr mit gewissen Abwärtsrisiken ab. Der Analyst erwarte eine Senkung der EBITDA-Schätzungen um ca. 10%.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel laute CHF 13,80. (Analyse vom 03.03.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link