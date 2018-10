Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



Börse Stuttgart-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

10,13 EUR -1,07% (30.10.2018, 15:11)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

11,62 CHF +0,43% (30.10.2018, 16:55)



ISIN OC Oerlikon-Aktie:

CH0000816824



WKN OC Oerlikon-Aktie:

863037



Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OBH



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OERL



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (30.10.2018/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Q3 18-Kennzahlen hätten Schätzungen übertroffen: Oerlikon habe ein solides Wachstum des Auftragseingangs von 22% auf CH 655 Mio. ausgewiesen, das über der Analystenprognose von 2% und der des Konsens von 3% gelegen habe. Der Umsatz sei um 29% auf CHF 687 Mio. gestiegen und habe damit die von Foeth und dem Konsens geschätzten Zahlen um 3% bzw. 4% übertroffen. Das EBITDA von CHF 103 Mio. sei um 4% höher ausgefallen als von Foeth erwartet.Surface Solutions mit solidem Wachstum: Das von Surface Solutions erzielte Umsatzwachstum von 11% sei von allen Endmärkten außer Stromerzeugung angekurbelt worden. Die EBITDA-Marge sei erwartungsgemäß von den hohen Niveaus im H1 18 aufgrund des saisonal schwächeren Dienstleistungsgeschäfts und der höheren Investitionen in AM gesunken. Alle Regionen hätten angezogen, vor allem aber Europa und die USA.Manmade Fibers verzeichne weiterhin einen höheren Auftragseingang: Der Auftragseingang bei Manmade sei zum Vorjahr deutlich um 38% gestiegen. Der chinesische Filamentmarkt bleibe der Hauptantriebsmotor, aber der man beobachte auch eine hohe Nachfrage in den Bereichen Teppichgarn, Texturierung, Kunststoffverarbeitung und Vliesstoffen. Die EBITDA-Margen seien trotz des hohen Umsatzes mit 11,5% so gut wie unverändert geblieben, was auf die Durchführung von 2017 abgeschlossenen Projekten mit niedrigeren Margen zurückzuführen sei.Oerlikon sei auf gutem Weg, die Ziele zu erreichen. Der Ausblick sei unverändert geblieben. Derzeit erkenne Foeth keine klaren Anzeichen dafür, dass sich auf den Endmärkten von Oerlikon eine Abkühlung abzeichne. Die Zölle würden das Geschäft beeinträchtigen. Oerlikon Surface Solutions wachse im Automobilbereich strukturell über dem Markt trotz schwächeren Marktvolumen.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel laute CHF 19,80. (Analyse vom 30.10.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link