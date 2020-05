Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie:



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (05.05.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Analyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Umsatz insgesamt erwartungsgemäß, EBITDA leicht besser als erwartet: OC Oerlikon habe für das 1Q20 einen Umsatzrückgang von 15% ggü. dem Vorjahr gemeldet, was 2% über den Analystenerwartungen liege, sowie ein EBITDA, das 11% über der Analysten- und 14% über der Konsensschätzung liege.Manmade mit starken kurzfristigen Auswirkungen wegen China, aber auf dem besten Weg, die Ziele zu erreichen: Wie erwartet, habe der Lockdown in China im Jan./Feb. zu einer Unterbrechung der Lieferungen von Filament-Spinnanlagen geführt und habe damit die Umsatzrealisierung verzögert. Zudem habe der Auftragseingang aufgrund von administrativen Störungen nicht im 1Q verbucht werden können. Beide Auswirkungen würden kurzfristig ausgeglichen, sodass das Unternehmen auf dem Weg sein sollte, die vor der Covid-19-Krise gesetzten Ziele für das GJ20 zu erreichen.Während alle Beschichtungszentren in China wieder einsatzbereit seien, hätten sich die Lockdowns in Europa und den USA sowie die Verlangsamung der wirtschaftlichen Aktivität im späteren Verlauf des Quartals auf Surface Solutions ausgewirkt, und der Analyst erwarte eine weitere Verschlechterung im 2Q20. Die Restrukturierungsmaßnahmen für Surface Solutions würden beschleunigt.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bleibt bei seinem "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel laute CHF 8,50. (Analyse vom 05.05.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link