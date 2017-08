Tradegate-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

12,364 EUR -2,17% (08.08.2017, 09:25)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs OC Oerlikon-Aktie:

CHF 14,25 -1,38% (08.08.2017, 09:56)



ISIN OC Oerlikon-Aktie:

CH0000816824



WKN OC Oerlikon-Aktie:

863037



Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OBH



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol OC Oerlikon-Aktie:

OERL



Kurzprofil OC Oerlikon:



Oerlikon (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL) ist ein auf den Maschinen- und Anlagenbau fokussierter Industriekonzern. Das Unternehmen beschäftigt an über 170 Standorten in 37 Ländern insgesamt über 13.700 Mitarbeitende und hat 2015 einen Umsatz von CHF 2,6 Mrd. erzielt. Der Konzern umfasst die vier Segmente Surface Solutions, Manmade Fibers, Drive Systems und Vacuum. Deren Geschäftsfelder sind Anlagen, Services und Prozesse für Oberflächenlösungen, die Chemiefaserherstellung, Getriebesysteme und Antriebslösungen und Vakuumsysteme. (08.08.2017/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Zürich (www.aktiencheck.de) - OC Oerlikon-Aktienanalyse von Aktienanalyst Michael Foeth von Vontobel Research:Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse seine Kaufempfehlung für die OC Oerlikon-Aktie (ISIN: CH0000816824, WKN: 863037, Ticker-Symbol: OBH, SIX Swiss Ex: OERL).Mit einem Umsatzanstieg von 19% auf CHF 689 Mio. habe Oerlikon die Analysten-Prognose um 3% übertroffen und ein weiteres starkes Quartal verzeichnet. Der Auftragseingang sei um 22% gestiegen und habe sich damit ggü. dem bereits starken Q1/2017 beschleunigt, ein Anzeichen für weitere Expansion. Das EBITDA von CHF 92 Mio. verdanke sich den in allen Segmenten verbesserten Margen und übertreffe den Analysten-Wert um 9%. Das Konzern-EBIT und der Reingewinn hätten in H1/2017 CHF 84 bzw. CHF 48 Mio. erreicht, das sei ebenfalls mehr als von dem Analysten veranschlagt (+11% bzw. +14%).Mit einem ausgew. Umsatzwachstum von 8% und einem OG von 6% habe Surface Solutions die positiven Trends auf seinen Endmärkten bestätigt. Die EBITDA-Marge von 20,6% (inkl. Absorption aller mit AM verbundenen Kosten) sei ebenfalls oberhalb des Zielkorridors von 18 bis 20% für das Gesamtjahr geblieben.Der um 58% gestiegene Auftragseingang bei Manmade Fiber bestätige die Erholung auf dem chinesischen Filamentmarkt. In H2/2017 dürften sich auch die Margen des Segments allmählich erholen. Drive Systems habe von zahlreichen Effizienzsteigerungs- und Restrukturierungsmaßnahmen profitieren und so eine starke Marge von 10,8% und einen höheren Umsatz erzielen können.Michael Foeth, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die OC Oerlikon-Aktie. Das Kursziel werde bei CHF 17,00 gesehen. (Analyse vom 08.08.2017)Börsenplätze OC Oerlikon-Aktie: