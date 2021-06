Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

38,90 EUR +2,10% (14.06.2021, 10:23)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

39,20 EUR +2,89% (14.06.2021, 10:33)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (14.06.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Die diesem Artikel zugrundeliegende Finanzanalyse / Studie zu dieser Gesellschaft ist im Auftrag dieser Gesellschaft oder einer dieser Gesellschaft nahe stehenden Person oder Unternehmens erstellt worden.





Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe Anfang der letzten Woche bekannt gegeben, dass das Unternehmen 51% der Anteile der Image Engineering GmbH & Co. KG (im Folgenden "Image Engineering"), einem Spezialisten bei der Entwicklung und Fertigung von Test- und Kalibrierequipment für Kameras und Multisensorensysteme, akquiriert habe.Mit der Übernahme der Image Engineering, die rund 50 Mitarbeiter in Deutschland, den USA und China habe, erweitere Nynomic sein Geschäftsmodell um eine weitere strategische Säule. Das 1995 gegründeten Unternehmen gehöre zu den weltweit führenden Herstellern von Bildqualitätsprüfgeräten. Mit seinen Testcharts, Analysesoftware sowie den Mess-und Beleuchtungsgeräten biete Image Engineering den Kunden die Möglichkeit, die Bildqualität ihrer Kameras zu testen und zu bewerten, was insbesondere bei Anwendungen mit hohen Anforderungen an die Bildqualität, wie z.B. bei Kameras für autonomes Fahren, von hoher Bedeutung sei. Die Kunden der Gesellschaft würden u.a. aus den (Produkt-)Bereichen Fotografie, Mobiltelefone, Automobil- und ADAS-Systeme, Sicherheit, Rundfunk, maschinelles Sehen, Medizin/Endoskopie sowie Scanner und Archivierung stammen. Die Akquisition stelle nach Erachten des Analysten eine sinnvolle Erweiterung von Nynomics Produktpalette dar. In Zukunft dürften dadurch insbesondere beim Vertrieb Synergien zwischen den Tochtergesellschaften gehoben werden.Gemäß dem Management solle die Image Engineering im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz zwischen 5,0 und 6,0 Mio. Euro erzielen. In Anbetracht einer Konsolidierung ab Juli mit einer Fortführung des laufenden Geschäfts ohne Veränderungen bei Management, Personal und Standort rechne der Analyst für das aktuelle Jahr mit einem Umsatzbeitrag von 2,9 Mio. Euro bei einer EBIT-Marge auf Konzernniveau. Da der Analyst Beiträge aus Akquisitionen zuvor noch nicht in seinem Modell berücksichtigt habe, hebe er seine Schätzungen für 2021 und die darauffolgenden Jahre an.Nach einem äußerst erfreulichem Jahresauftakt sorge die Übernahme der Image Engineering für weiteren positiven Newsflow. Der Investment Case gewinne durch die Akquisition, die Synergien innerhalb des Konzerns und vielversprechende Wachstumsperspektiven verspreche, nach Erachten des Analysten weiter an Attraktivität.Niklas Bentlage, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung für die Nynomic-Aktie mit einem neuen Kursziel von 50,00 Euro (zuvor: 47,00 Euro). (Analyse vom 14.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link