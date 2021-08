Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze Nynomic-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

45,90 EUR +0,22% (17.08.2021, 09:51)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

46,00 EUR -0,43% (17.08.2021, 10:01)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (17.08.2021/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von der Montega AG:Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse weiterhin zum Kauf der Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U).Nynomic habe gestern infolge starker vorläufiger H1-Zahlen die Jahresprognose erhöht. Zwar sei die Anhebung per se angesichts des überaus erfreulichen Auftaktquartals, der Übernahme von Image Engineering sowie der jüngsten Auftragsmeldungen keine große Überraschung. Dennoch untermauere die operative Performance im zweiten Quartal einmal mehr die positive Sicht auf die Positionierung des Konzerns in strukturellen Wachstumsmärkten. Der anhaltend hohe Auftragsbestand lasse vermuten, dass sich die dynamische Entwicklung in den nächsten Quartalen fortsetze.Mit einer Steigerung des Konzernerlöses von 43% yoy auf 26,7 Mio. Euro habe Nynomic in Q2 an das substanzielle Wachstum des ersten Quartals (+48% yoy) anknüpfen und die Analysten-Erwartung übertreffen können (MONe: 24,0 Mio. Euro). Auch das EBIT habe seine überproportionale Dynamik mit einem Anstieg von 72% yoy auf 3,1 Mio. Euro fortgesetzt, wenngleich es damit leicht unterhalb der Analysten-Prognose gelegen habe (MONe: 3,4 Mio. Euro). Auf Halbjahressicht ergebe sich ein Umsatz von 53,7 Mio. Euro (+46% yoy) sowie ein EBIT von 6,8 Mio. Euro (+89% yoy), womit beide Werte einen neuen Halbjahresrekord markieren würden. Die im Vergleich zum Vorquartal gesunkene Marge von 11,6% in Q2 (-210 BP qoq; +200 BP yoy) dürfte dabei vornehmlich auf gewöhnliche Schwankungen im unterjährigen Projektmix zurückzuführen sein.Auf Basis des erzielten H1-Niveaus rechne der Vorstand nunmehr damit, einen Konzernerlös von "deutlich über 90 Mio. Euro" (zuvor: deutlich über 80 Mio. Euro) zu erreichen. Angesichts des starken operativen Momentums mit ungebrochen hoher Nachfrage nach spektroskopiebasierten Analyselösungen etwa im Medizintechnik- und Pharmabereich halte der Analyst auch das erhöhte Jahresziel für komfortabel erreichbar. Dies spiegle sich in seiner über der ursprünglichen Guidance liegenden Prognose bereits wider.So könnte Nynomic beispielsweise für einen Jahresumsatz von 95 Mio. Euro in H2 einen Rückgang von 1% yoy verkraften, während für die derzeitige Erwartung (96,1 Mio. Euro) lediglich ein Wachstum von knapp 2% yoy erzielt werden müsste. Wenngleich der Analyst diesbezüglich angesichts des Projektcharakters des Geschäftsmodells zunächst konservativ bleibe, sehe er bei steigender Visibilität in den kommenden Wochen daher durchaus weiteres Upside für seine Prognosen.Die starken H1-Zahlen und die Anhebung der Guidance würden die positive Sicht auf den Investment Case untermauern.Patrick Speck, Aktienanalyst der Montega AG, bestätigt seine Kaufempfehlung mit einem leicht von 50,00 auf 51,00 Euro erhöhten Kursziel infolge der Fortschreibung des DCF-Modells. (Analyse vom 17.08.2021)