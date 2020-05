Xetra-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

21,80 EUR +13,54% (15.05.2020, 12:20)



Tradegate-Aktienkurs Nynomic-Aktie:

22,10 EUR +13,92% (15.05.2020, 12:37)



ISIN Nynomic-Aktie:

DE000A0MSN11



WKN Nynomic-Aktie:

A0MSN1



Ticker-Symbol Nynomic-Aktie:

M7U



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (15.05.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) unter die Lupe.Nach guten Zahlen für das erste Quartal habe der Messtechnik-Spezialist nun einen neuen Großauftrag im Bereich Laborautomation erhalten. Die Order im Segment Life Science reihe sich in die dynamische Auftragsentwicklung der Wedler Gesellschaft ein und werde bereits im laufenden Jahr zum Gesamtumsatz beitragen. Damit werde das Erreichen der Prognose immer wahrscheinlicher.Angesichts der guten Aufstellung und Aussichten sei die Nynomic-Aktie mit einem KGV 20e von 22, das im kommenden Jahr auf 14 fallen sollte, auch nach der jüngsten Aufwärtsbewegung weiterhin günstig bewertet. Warburg Research sehe die Aktie bei 28 Euro und Montega Research bei 29 Euro fair bewertet. Die Experten dürften ihre Ziele nach dem Auftrag mindestens bestätigen. Derzeit spreche damit eigentlich alles für eine Trendfortsetzung in Richtung 24 Euro - zumal der Newsflow weiter positiv bleiben sollte. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.05.2020)Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen / genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.Börsenplätze Nynomic-Aktie: