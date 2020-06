Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" ebenso wie im "AKTIONÄR Depot" von DER AKTIONÄR.



Kurzprofil Nynomic AG:



Die Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) ist ein international führender Hersteller von Produkten zur permanenten, berührungslosen und zerstörungsfreien optischen Messtechnik. Die Produkte und Dienstleistungen der Nynomic Gruppe basieren auf einer breiten Palette intelligenter Sensorik zur Vermessung optischer Strahlung und smarter Technologien zur Datenaufnahme, Verarbeitung und Auswertung. Sie lassen sich in verschiedene Anwendungsbereiche skalieren und stellen aufgrund der guten Adaptierbarkeit an die Prozesse beim Kunden hohe Effizienzsteigerung und hohen Kundennutzen dar. Miniaturisierung, Digitalisierung, Automatisierung - Nynomic nutzt konsequent den stetigen Technologiewandel als Grundlage für das im Marktvergleich mittelfristig überdurchschnittliche Wachstum.



Die Nynomic Gruppe hat ein klares Vermarktungskonzept als Komplettanbieter von der Komponente bis zur Lösung. Sie ist mit eigenständigen Marken und Tochtergesellschaften mit rund 425 Mitarbeitern global aufgestellt. (15.06.2020/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nynomic-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der Nynomic AG (ISIN: DE000A0MSN11, WKN: A0MSN1, Ticker-Symbol: M7U) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach dem Corona-Crash habe die Nynomic-Aktie eine dynamische Gegenbewegung gestartet. Knapp unter der 25-Euro-Marke sei den Bullen die Puste ausgegangen. Biete die aktuelle Konsolidierung eine erneute Einstiegsgelegenheit? Analysten und "Der Aktionär" seien sich einig.Der Newsflow bei Nynomic habe es zuletzt in sich gehabt: Nach guten Zahlen für das erste Quartal habe der Spezialist für berührungslose Messtechnik einen neuen Großauftrag im Bereich Laborautomation erhalten.In der vergangenen Woche sei eine Kapitalmaßnahme gemeldet worden: Unter Ausschluss des Bezugsrechts sei das Grundkapital um 253.500 Euro erhöht worden. Die "neuen" fünf Prozent des Grundkapitals habe die Paladin Asset Management Investmentaktiengesellschaft gezeichnet. Deren Vorstand Matthias Kurzrock genieße in Nebenwertekreisen große Anerkennung für seine Investmententscheidungen. Nynomic beabsichtige, den Nettoemissionserlös aus der Kapitalerhöhung zur Finanzierung des weiteren organischen und anorganischen Wachstums zu verwenden.Mit der Kapitalerhöhung liege der Grund für die jüngste Kursschwäche auf dem Tisch. Zudem dürfte der Newsflow in den kommenden Wochen dem Vernehmen nach weiter positiv bleiben. Begleitet von weiteren guten Nachrichten, die die sowohl produktseitig als auch geographisch breite Aufstellung der Gesellschaft belegen sollten, dürfte die Aktie ihre Konsolidierungsphase beenden und wieder Kurs auf die 25-Euro-Marke und mehr nehmen.Montega Research sehe die Aktie sogar erst bei 29 Euro fair bewertet. Warburg Research habe heute die Kaufempfehlung mit Ziel 28 Euro bestätigt."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot auf unverändert gute Nachrichten und eine zeitnahe Wiederaufnahme des Aufwärtstrends, so Michael Schröder. (Analyse vom 15.06.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link