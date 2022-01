Tradegate-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

61,64 EUR -0,87% (28.01.2022, 14:46)



Toronto Stock Exchange-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

88,31 CAD -0,50% (27.01.2022, 22:16)



NYSE-Aktienkurs Nutrien-Aktie:

69,30 USD -1,04% (28.01.2022, 01:00)



ISIN Nutrien-Aktie:

CA67077M1086



WKN Nutrien-Aktie:

A2DWB8



Ticker-Symbol Nutrien-Aktie:

N7T



Toronto Stock Exchange-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



NYSE-Symbol Nutrien-Aktie:

NTR



Kurzprofil Nutrien Ltd.:



Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das landwirtschaftliche Betriebsmittel und Dienstleistungen anbietet. Das Unternehmen ist in vier Segmenten tätig: Nutrien Ag Solutions ("Retail"), Kali, Stickstoff und Phosphat. Nutrien wurde durch die Fusion von Potash Corporation of Saskatchewan Inc. und Agrium Inc. gegründet, die im Januar 2018 abgeschlossen wurde. Der Kaliproduzent ist an der Toronto Stock Exchange und der New York Stock Exchange notiert. Weitere Informationen unter https://www.nutrien.com. (28.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des kanadischen Kaliriesen Nutrien Ltd. (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, Toronto Stock Exchange-Symbol: NTR, NYSE-Symbol: NTR) unter die Lupe.Nach einem furiosen Start in das Jahr 2022 hätten im Zuge der gestiegenen Nervosität an den letzten Handelstagen auch die Aktien von Düngemittelproduzenten wie Nutrien oder K+S (ISIN: DE000KSAG888, WKN: KSAG88) korrigiert. Dies biete noch nicht investierten Anlegern natürlich eine gute Gelegenheit, bei zwei der Highflyer des Börsenjahres 2021 einzusteigen.Dazu rate etwa auch Stifel-Analyst Andreas Heine, der das Kursziel für die K+S-Anteile von 16 auf 22 Euro angehoben habe. Heine habe diesen kräftigen Anstieg damit begründet, dass er seine Gewinnerwartungen für 2022 und 2023 deutlich erhöht habe. Er erwarte, dass sich die Kalipreise nach wie vor auf einem hohen Niveau bewegen dürften.Davon profitiere natürlich auch Nutrien. Die Kanadier dürften in diesem Jahr den Umsatz von 26,3 auf 30,2 Mrd. Dollar steigern. Der Gewinn solle den Analystenprognosen zufolge von 5,71 auf 8,68 Dollar je Aktie steigen, wodurch das KGV von 11 auf nur noch 7 sinken würde.Die Aussichten für die Düngemittelhersteller würden angesichts der sehr hohen Kalipreise unverändert gut bleiben. Die Bewertungen der führenden Branchenvertreter seien immer noch günstig, die Charts bullish.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze Nutrien-Aktie: