Kurzprofil Nutrien Ltd:



Nutrien (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, NYSE Ticker-Symbol: NTR) ist ein kanadisches Düngemittelunternehmen mit Sitz in Saskatoon, Saskatchewan. Es ist der größte Kaliproduzent und der drittgrößte Stickstoffdüngerproduzent der Welt. Es hat 1.500 Einzelhandelsgeschäfte und mehr als 20.000 Mitarbeiter. Nutrien ist an der Toronto Stock Exchange (Symbol NTR) und der New York Stock Exchange (Symbol NTR) notiert. Es wurde durch die Fusion von PotashCorp und Agrium gegründet, die am 1. Januar 2018 abgeschlossen wurde. (17.12.2021/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Nutrien Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie von Nutrien Ltd (ISIN: CA67077M1086, WKN: A2DWB8, Ticker-Symbol: N7T, NYSE Ticker-Symbol: NTR) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Das Börsenjahr 2021 sei von einigen aufsehenerregenden Rallys geprägt gewesen: im Chipsektor, im E-Mobility-Sektor oder bei einigen Krypto-Währungen. Eher seltener auf dem Radar vieler Anleger sei in den vergangenen Monaten der Düngemittelsektor gewesen. Doch angetrieben von anhaltend hohen Kalipreisen habe es auch dort bemerkenswerte Kursbewegungen gegeben.So habe sich der Aktienkurs von K+S im laufenden Jahr bereits mehr als verdoppelt. Selbst in den vergangenen von zum Teil großer Nervosität geprägten Börsenphase sei es mit den Anteilen des Kaliproduzenten aus Kassel kontinuierlich nach oben gegangen. Gemessen an dem Relative-Stärke-Index TSI sei K+S aktuell der stärkste Titel im MDAX - und sei deshalb natürlich auch Mitglied im TSI-Musterdepot des "Aktionär".Beeindruckend stark entwickle sich indes auch die Aktie des kanadischen Kaliriesen Nutrien. Die Papiere hätten sich im laufenden Jahr bisher um fast 80 Prozent verteuert. Das Unternehmen investiere nun kräftig, um seine Position im wichtigen brasilianischen Agrarmarkt auszubauen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Nutrien-Aktie: