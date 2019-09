Börsenplätze Novo Nordisk-Aktie:



Xetra-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

46,82 EUR +1,16% (19.09.2019, 12:43)



Tradegate-Aktienkurs Novo Nordisk-Aktie:

46,785 EUR +1,27% (19.09.2019, 12:31)



ISIN Novo Nordisk-Aktie:

DK0060534915



WKN Novo Nordisk-Aktie:

A1XA8R



Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NOVC



Nasdaq OTC Ticker-Symbol Novo Nordisk-Aktie:

NONOF



Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (19.09.2019/ac/a/a)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) unter die Lupe.Die Aktie des dänischen Insulinherstellers Novo Nordisk habe nach der Korrektur zu Beginn des Monats zuletzt wieder Fahrt aufgenommen. Zuvor habe der wichtige Support in Form der 200-Tage-Linie bestätigt werden können. Unterstützung erhalte das Papier von Novo Nordisk gleich von mehreren Analysten-Empfehlungen.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Papiere von Novo Nordisk mit einem Kursziel von 450 Dänischen Kronen auf der "Conviction Buy List" belassen. Die bevorstehende Zulassung des ersten oral einzunehmenden GLP-1-Hormons läute für den Diabetesspezialisten eine neue Ära stabilen Umsatz- und Gewinnwachstums ein, habe Analyst Keyur Parekh in einer am Donnerstag präsentierten Studie geschrieben.In dieser Woche habe sich mit J.P. Morgan bereits eine weitere US-Bank positiv zu Novo Nordisk geäußert. J.P. Morgan habe die Einstufung für Novo Nordisk nach einer Telefonkonferenz mit dem Finanzchef auf "overweight" mit einem Kursziel von 375 Dänische Kronen belassen. Karsten Munk Knudsen sei weiter optimistisch für das Wachstum des Marktes für das für die Insulinausschüttung förderliche Hormon GLP-1, habe Analyst Richard Vosser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie geschrieben. Für die orale einzunehmende Version habe Novo einen deutlichen Zeitvorteil gegenüber Astrazeneca und Pfizer.Zuletzt habe Novo Nordisk zudem mit einer interessanten Kooperation punkten können. Zukünftig würden die Dänen mit Medtronic zusammenarbeiten und damit im hochinteressanten Zukunftsfeld Digitalisierung in der Medizin punkten. Wie Novo Nordisk bekannt gegeben habe, möchten die Dänen gemeinsam mit Medtronic integrierte digitale Lösungen für Menschen mit Diabetes bereitstellen. Es solle ein System entwickelt werden, dass Novos intelligente Insulin-Pens und die CGM-Geräte von Medtronic zusammenspielen würden.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link