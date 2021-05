Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity.



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt. Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen.



Wien (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, erhöht das Kursziel für die Aktie des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) von DKK (Dänische Krone) 455 auf DKK 495.Im 1. Quartal 2021 hätten die Dänen mit abermals komfortabel über dem Konsens liegenden Zahlen und einer leichten Anhebung des Ausblicks überzeugen können.Novo Nordisk leide weiterhin etwas unter den negativen Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sowie dem anhaltenden Preisdruck in den USA, habe aber dennoch abermals die Erwartungen schlagen können. Im 1. Quartal habe der Insulinspezialist einen Umsatzrückgang von 0,2% auf DKK 33,80 Mrd. (Konsens: DKK 32,53 Mrd.) verzeichnet, auf währungsbereinigter Basis habe das Wachstum bei 7% gelegen. Der operative Gewinn habe sich um 8,1% auf DKK 14,98 Mrd. reduziert (währungsbereinigt +3%; Konsens. DKK 14,60 Mrd.) und damit ebenso über dem Konsens gelegen. Der Nettogewinn habe sich um 6,1% auf DKK 12,62 Mrd. erhöht (Konsens: DKK 11,83 Mrd.).Bei den von den Vereinten Nationen entwickelten Sustainable Development Goals setze Novo Nordisk stark auf das Ziel Nummer Drei "Gesundheit". Das Unternehmen möchte Patienten mit Diabetes helfen; die Krankheit sei auf globaler Ebene unverändert stark auf dem Vormarsch.Die im vergangenen Jahr durchgeführte Übernahme von Corvidia Therapeutics scheine sich als richtiger Schritt zu erweisen. Ziltivekimab, ein Antikörper, mit dem schwerwiegende Risiken wie beispielsweise Herzinfarkte verringert werden sollten, werde derzeit bei chronischen Nierenerkrankungen erforscht. Die laufende Phase 2 habe vielversprechende Studienergebnisse erbracht, weswegen der Konzern davon ausgehe, demnächst Phase 3 einleiten zu können. Darüber hinaus habe der Konzern mit einem Semaglutid gegen Fettleibigkeit zuletzt ebenso vielversprechende Studienergebnisse veröffentlicht und plane die Phase 3a für das zweite Halbjahr. Schätzungen zufolge würden weltweit etwa 650 Mio. Erwachsene an der Krankheit leiden.Auch wenn die COVID-19-Pandemie das Wachstum zum 1. Quartal 2021 abermals etwas gebremst habe, hätten die Dänen sowohl beim Umsatz als auch beim operativen Gewinn die Markterwartungen übertreffen können. Der Ausblick auf das Gesamtjahr 2021 sei infolgedessen ebenso leicht angehoben worden. Vielversprechende Studienergebnisse der gut gefüllten klinischen Pipeline würden das Gesamtbild abrunden und eine weitere Diversifizierung der Produktpalette versprechen.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, schätzt die im Sektorvergleich etwas höhere Bewertung für das chancenreiche Geschäftsfeld des Konzerns nach wie vor als angemessen ein und bestätigt trotz der jüngst starken Performance der Novo Nordisk-Aktie seine "halten"-Empfehlung. Das neue Kursziel von DKK 495 (vorher: DKK 455) entspreche einem Bewertungsaufschlag von im Mittel 55% bei KGV und bei EV/EBIT (jeweils 2022e). (Analyse vom 19.05.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus: