Kurzprofil Novo Nordisk A/S:



Novo Nordisk (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC-Symbol: NONOF) ist ein dänisches Pharmaunternehmen, das sich auf den Vertrieb von unterschiedlichen Hormonen und Gerinnungsfaktoren spezialisiert hat. Der Konzern produziert Insulin, Wachstumshormone sowie Oestrogen- und Gestagenpräparate. Mit seinem breiten Produktportfolio im Bereich Diabetes gehört das Unternehmen zu den führenden Herstellern von Diabetes-Arzneimitteln auf dem Weltmarkt.



Zudem ist das Unternehmen in den Bereichen Hämophilie, Wachstumshormontherapie oder Hormonersatztherapie tätigt. Der Konzern vermarktet seine Produkte über Tochtergesellschaften, Distributions- oder unabhängige Vertriebspartner, die auf eine jeweilige Marktregion spezialisiert sind. Zu den größten Märkten gehören Nordamerika, China und Zentraleuropa. Unter den Marken NovoRapid, NovoMix, Levemir oder NovoLog vertreibt das Unternehmen Insulinprodukte zur Behandlung von Diabeteserkrankungen. (27.03.2020/ac/a/a)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - Novo Nordisk-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Pharmakonzerns Novo Nordisk A/S (ISIN: DK0060534915, WKN: A1XA8R, Ticker-Symbol: NOVC, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: NONOF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Die Aktie des dänischen Insulinherstellers bleibe unter den Analysten beliebt. In dieser Handelswoche habe die UBS den Wert auf "buy" nach oben gestuft und auch Goldman Sachs bleibe optimistisch für Novo Nordisk. Doch am Freitag verliere die Aktie rund zwei Prozent. Das sei kein Beinbruch, denn der Rücksetzer habe einen Grund.Neben dem ohnehin schwachen Gesamtmarkt sorge der heutige Dividendenabschlag von 5,35 Dänische Kronen, was in etwa 0,72 Euro entspreche, für die roten Vorzeichen. Am Donnerstag habe die Hauptversammlung von Novo Nordisk stattgefunden.In dieser Woche habe die Schweizer Großbank UBS Novo Nordisk nach dem 20-prozentigen Kursrückgang seit Ende Februar von "neutral" auf "buy" hochgestuft und das Kursziel auf 425 Dänische Kronen belassen. Der Insulinhersteller zeichne sich durch sein überdurchschnittliches Wachstumspotenzial in den kommenden Jahren und seine attraktive Gesamtrendite aus, habe Analyst Michael Leuchten in einer am Montag vorliegenden Studie geschrieben.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe die Papiere von Novo Nordisk mit einem Kursziel von 475 Dänische Kronen auf der "Conviction Buy List" belassen. Das Diabetesmittel Rybelsus entwickle sich trotz des Gegenwinds durch die Corona-Krise weiter gut, habe Analyst Keyur Parekh in einer am Dienstag vorliegenden Studie geschrieben.Die Novo Nordisk-Aktie bleibt für langfristig ausgerichtete Anleger bei Schwäche unverändert kaufenswert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 27.03.2020)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link